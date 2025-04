A- A+

Momento Cultural Festival Recife Carinhoso comemora o Dia Nacional do Choro com nomes consagrados do gênero Celebrado no dia 23 deste mês, o evento vai contar com uma programação diversa que promete agitar os fãs do Chorinho no sábado (26)

O Dia Nacional do Choro é comemorado no dia 23 de abril. Para homenagear esse gênero musical, que é um símbolo da cultura brasileira, a cidade do Recife celebra com a realização de um festival bastante especial: o Recife Carinhoso.

O evento será realizado neste sábado (26) a partir das 19h30, no Teatro de Santa Isabel, Área Central da cidade. Os ingressos custam entre R$ 25 (meia entrada) e R$ 50 (inteira).

Em sua 6ª edição, o Recife reúne nomes importantes do Choro em Pernambuco e promete animar os fãs do Chorinho, como também é chamado.

“O Recife Carinhoso surgiu em 2016 pela vontade de músicos pernambucanos, recifenses, de comemorarem essa data tão simbólica para o Choro e para música brasileira, através de um evento que mostrasse a grande diversidade da cena do Choro que temos aqui”, afirmou Wagner Staden, diretor do festival.

Os homenageados da edição deste ano serão o instrumentista e compositor Betto do Bandolim e o grupo Brasil Sonoro, artistas com trajetórias longínquas dentro do cenário nacional.

Além deles, a programação do evento ainda conta com o bandolinista Jorge Cardoso, de Fortaleza, Ceará, como convidado especial, acompanhado por Bozó 7Cordas, tem o flautista José Arimatea, a Leão do Norte Orquestra e as vozes do Choro com as cantoras Kelly Rosa e Sonnia Aguiar.

Betto do Bandolim foi um dos escolhidos para homenagem no festival Recife Carinhoso. Foto: Guinné

Para Betto do Bandolim, “é um prazer enorme receber essa homenagem dos meus amigos e colegas da música”.

“Fico muito grato e emocionado pelo reconhecimento de todo um trabalho dedicado à música pernambucana e, em especial, ao Choro, diante de tantos nomes igualmente merecedores dessa homenagem”, completou Betto, que tem mais de 40 anos de carreira.

Registrado como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro desde 2024, o Choro é considerado um gênero genuinamente brasileiro que exige improvisos e arranjos sofisticados.

SERVIÇO:

Evento: VI Recife Carinhoso

Data: 26/04/2025

Hora: 19h30

Local: Teatro de Santa Isabel

Ingressos: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

VENDAS:



Virtual: Guichê Web

Presencial: Bilheteria do Teatro de Santa Isabel



