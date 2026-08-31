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CULTURA RECIFE Festival Viva Recife leva cultura, gastronomia e turismo para orla de Copacabana em setembro Cariocas e visitantes serão convidados a conhecer a capital pernambucana através de sabores, ritmos, patrimônio e criatividade

O sotaque pernambucano vai 'dar as caras' em terras cariocas, precisamente na orla de Copacabana (RJ) no decorrer do mês de setembro, na programação do Festival Viva Recife.



Música, dança, gastronomia e turismo integram o pacote de boas-vindas da capital pernambucana, em ação implementada pela prefeitura da cidade, através da Secretaroa de Turismo e Lazer.



As ações têm início a partir desta quinta-feira, 2 de setembro, e durante os fins de semana do mês. A ideia é apresentar a cidade que vai além dos cartões-postais, imprimindo do frevo ao maracatu a força da cultura local, entre outras ativações.







Com totens digitais, o festival vai levar para a orla carioca campanha institucional e conteúdos editoriais acerca da ação, e programação com atrações, entre elas DJ's, aulão de frevo. oficinas de passos e karaokê, além de apresentar ao visitante a gastronomia e informações turísticas da cidade.



A programação do Festival Viva Recife pode ser acessada neste link.

SERVIÇO

Festival Viva Recife

Quando: a partir desta quinta (3) e durante os fins de semana de setembro

Onde: Orla de Copacabana (RJ)

Informações: www.festivalvivarecife.com.br

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