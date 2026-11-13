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ARTES CÊNICAS Festival Recife do Teatro Nacional chega à 25ª edição com 32 espetáculos Programação acontece de 19 a 29 de novembro, reúne 17 montagens nacionais inéditas na cidade e 15 pernambucanas

A 25ª edição do Festival Recife do Teatro Nacional será realizada entre 19 e 29 de novembro, com 32 espetáculos distribuídos por teatros e espaços públicos da cidade.

A programação reúne 17 produções nacionais, todas inéditas no Recife, e 15 montagens pernambucanas. As atividades são gratuitas, com arrecadação de alimentos não perecíveis.

Neste ano, o evento tem como tema “Teatro e Música: A Cena que se Escuta”, proposta que orienta a seleção de espetáculos e atividades.

A edição também homenageia três nomes ligados à cultura pernambucana: o músico Antonio (Zoca) Madureira, o ator Jeison Wallace e o artista Jomard Muniz de Brito (in memoriam).

Produções nacionais

A abertura será no dia 19, no Teatro de Santa Isabel, com o Grupo Galpão, de Minas Gerais, e o espetáculo “(Um) Ensaio sobre a Cegueira”, adaptação do romance de José Saramago dirigida por Rodrigo Portella.

Vencedora dos prêmios APCA de Melhor Espetáculo, Shell de Melhor Direção e APTR de Melhor Produção, a montagem terá outras sessões nos dias 20 e 21.

Durante as apresentações, um grupo de espectadores poderá participar da encenação com os olhos vendados.

A paulista Cia do Latão retorna ao Recife após dez anos para apresentar “Experimento H”, criação de Helena Albergaria baseada em contos de Truman Capote.

A peça aproxima as trajetórias de uma diarista de Nova York e da atriz Marilyn Monroe, com o escritor como narrador. As sessões serão nos dias 20 e 21, no Teatro Hermilo Borba Filho.

O dramaturgo pernambucano Newton Moreno assina duas das produções recentes da programação. Em “Última Cova”, musical protagonizado por Marco França, um coveiro nordestino procura a mãe em São Paulo.

Já “As Centenárias” acompanha duas carpideiras do Sertão do Cariri, interpretadas por Laila Garin e Juliana Linhares. A montagem retoma o texto que ganhou os palcos em 2007, com Marieta Severo e Andréa Beltrão.

“Última Cova” será apresentada nos dias 21 e 22, no Teatro Barreto Júnior; “As Centenárias”, em 24 e 25 de novembro, no Teatro do Parque.

Teatro e música

Entre os musicais nacionais está “Minha Estrela Dalva”, de Renato Borghi, dedicado à cantora Dalva de Oliveira.

O dramaturgo contracena com Soraya Resende, intérprete da artista conhecida como Rainha do Rádio. A montagem será apresentada nos dias 28 e 29, no Teatro do Parque.

A programação inclui ainda “Abre Alas: Concerto à Doidivana”, de Karla Concá e Caísa Tibúrcio, espetáculo que homenageia Chiquinha Gonzaga e será encenado nos dias 21 e 22, nos parques da Tamarineira e Eduardo Campos.

O grupo mineiro Maria Cutia apresenta “Ópera de Sabão”, nos dias 28 e 29, no Teatro de Santa Isabel. A peça aborda a decadência de uma emissora de radionovelas diante da chegada da televisão.

Outro destaque é “Pequenino Grão de Areia”, fábula musical escrita e dirigida pelo pernambucano João Falcão, com direção musical e arranjos de Ricco Viana.

Após mais de cem apresentações em São Paulo, o espetáculo chega ao Teatro Luiz Mendonça nos dias 28 e 29.

A atriz e dramaturga Luciana Lyra apresenta “Medea Depois do Sol”, no dia 22, às 16h e às 19h, no Teatro Hermilo.

Com música instrumental executada ao vivo, a montagem aproxima a personagem da tragédia grega das guerreiras de Tejucupapo, situando a narrativa nos canaviais pernambucanos do período colonial. Maternidade, violência de gênero e resistência estão entre os temas abordados.

A produção local também participa da programação musical com “Rádio Malassombro”, da Orquestra Malassombro, no dia 21, no Teatro do Parque. C

om texto de Quiércles Santana e direção musical de Rafael Marques, o espetáculo utiliza histórias de “Assombrações do Recife Velho”, de Gilberto Freyre, em esquetes e arranjos de frevo.

No dia 22, a Orquestra Malassombro volta ao Teatro do Parque para a homenagem a Antonio Madureira. O repertório percorre mais de cinco décadas de produção do músico, da música armorial a gêneros populares e obras infantis.

A apresentação terá participação de Spok, Isadora Melo e Carlos Filho, entre outros artistas, sob direção de Ronaldo Correia de Brito.

Homenageado do festival, Jeison Wallace apresenta “Cinderela, a história que sua mãe não contou” nos dias 26 e 27, no Teatro de Santa Isabel.

A comédia, em cartaz há 35 anos, terá também Roberto Costa, intérprete da Bicha Madrinha, e Paulo de Pontes, no papel da Madrasta, ambos integrantes do elenco original.

A programação dedicada a Jomard Muniz de Brito será realizada por meio dos Atentados Teatrais, com três encontros sobre aspectos artísticos, políticos e pedagógicos de sua obra.

As atividades acontecem nos dias 24, 26 e 28, no Espaço Solo Gens, no Bairro do Recife, com participação de Gyl Gyffoni, Pedro Rodrigues e do performer Edjalma Freitas.

Produção pernambucana e mostra OffREC

Entre as montagens locais estão uma nova versão de “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, no dia 22, no Teatro Luiz Mendonça; “Não se Conta o Tempo na Paixão”, de Auriceia Fraga, no dia 27, no Teatro Apolo; e “Que muito amou”, que reúne personagens da obra de Caio Fernando Abreu, no dia 29, no Teatro Hermilo.

Também integram a seleção “A Casa”, experiência intimista em homenagem à atriz Socorro Raposo, com apresentação no dia 28, em Santo Amaro, e “Ilha”, do grupo Bote de Teatro, que ocupa a Praça do Sebo nos dias 27 e 28.

A mostra OffREC reúne dez atrações, entre espetáculos e leituras dramatizadas, além de debates e atividades de reflexão sobre a produção teatral.

A programação começa em 23 de novembro, com “Cordéis Minimalistas”, do grupo Teodora Lins e Silva, no Teatro Apolo, e o monólogo “Edson”, do carioca Matheus Macena, no Teatro Hermilo. A peça aborda o assassinato de um estudante secundarista durante a Ditadura Militar.

No dia 25, às 20h, o grupo mineiro Quatroloscinco apresenta “Velocidade”, inspirada em texto da escritora mexicana Vivian Abenshushan, no Teatro Hermilo. Já “Veias Abertas”, baseada no livro de Eduardo Galeano, terá sessão no dia 28, no mesmo espaço.

Leituras, palestras, lançamentos de livros e rodas de conversa completam a mostra, com participação de Márcio Bastos, Renata Pimentel, Gyl Gyffoni, Agrinez Melo, Pedro Rodrigues e da Companhia Fiandeiros.

Oficinas gratuitas

O festival também promove cinco oficinas gratuitas entre 17 e 25 de novembro. Nos dias 17 e 18, serão realizadas “Tecnologia da Cena”, com Rodrigo Marçal e Beatriz Radicchi, do Grupo Galpão, no Teatro de Santa Isabel, e “Processos de Criação”, ministrada pelo diretor e dramaturgo Eduardo Moreira, no Teatro Barreto Júnior.

As inscrições estão disponíveis no Sympla, neste LINK (Tecnologia da Cena) e neste LINK (Processos de Criação)

Entre 22 e 25, Marcelo Bosschar ministra “O Corpo Instrumento – Pulsação e Vibração na Cena”, sobre teatro físico, interpretação e composição corporal, no Paço do Frevo, com inscrições através do email [email protected].



Nos dias 23 e 24, Marco França conduz “Música da Cena – O Corpo Musical”, no Teatro de Santa Isabel, com inscrições no email [email protected]; enquanto Vanessa Garcia ministra “Corpo Cena: Dramaturgia do Movimento em ‘As Centenárias’”, no Paço do Frevo, com inscrições no email [email protected].

25º Festival Recife do Teatro Nacional

- Programação -



19/11 (QUINTA-FEIRA)

Teatro de Santa Isabel

19h - (Um) Ensaio sobre a Cegueira (MG)

140 min / 16 anos





20/11 (SEXTA-FEIRA)

Teatro de Santa Isabel

19h - (Um) Ensaio sobre a Cegueira (MG)

140 min / 16 anos

Teatro Hermilo Borba Filho

20h - Experimento H (SP)

90 min / 14 anos





21/11 (SÁBADO)

Teatro Apolo

16h - Maria dos Céus (SP)

45 min / Livre

Parque Tamarineira

17h - Abre Alas: Concerto à Doidivana (DF)

60 min / Livre

Teatro Barreto Júnior

18h - A Última Cova (SP)

80 min / 12 anos

Teatro de Santa Isabel

19h - (Um) Ensaio sobre a Cegueira (MG)

140 min / 16 anos

Teatro do Parque

20h - Rádio Malassombro (PE)}

60 min / Livre

Teatro Hermilo Borba Filho

20h - Experimento H (SP)

90 min / 14 anos





22/11 (DOMINGO)

Teatro Hermilo Borba Filho

16h e 19h - Medeia Depois do Sol (SP)

60 min / 12 anos

Parque Eduardo Campos

17h - Abre Alas: Concerto à Doidivana (DF)

60 min / Livre

Teatro do Parque

18h - Homenagem a Antônio Madureira, músico de todos os ritmos

85 min / Livre

Teatro Luiz Mendonça

18h - Auto da Compadecida (PE)

80 min / 12 anos

Teatro Barreto Júnior

18h - A Última Cova (SP)

80 min / 12 anos





23/11 (SEGUNDA-FEIRA)



Teatro Apolo

OffREC

17h - Cordéis Minimalistas (PE)

90 min / 16 anos

Teatro Hermilo Borba Filho

OffREC

19h - Edson (RJ)

70 min / 16 anos

Pátio Apolo Hermilo

20h - Lançamento dos livros: Lantejoulas no Mangue (Márcio Bastos), Tulio Carella (Moacir Japearson), Projétil (Gyl Gyffony), Copi (Renata Pimentel), Poética Matricial (Agrinez Melo), Mino (Java Araújo) e Lolita (Cícero Belmar)





24/11 (TERÇA-FEIRA)



Teatro Barreto Júnior

15h - Vossa Mamulegecência (PE)

100 min / Livre

Espaço Solo Gens (Rua do Apolo, 170)

OffREC

17h - Rita 9.11 Performance-palestra de Sônia Sobral (SP)

35 min / Livre

18h - Atentados Teatrais 1 - Poesia: Roda de diálogo com Gyl Gyffoni e Pedro Rodrigues, mediada por Rodrigo Dourado + Intervenção artística de Edjalma Freitas

Teatro Hermilo Borba Filho

OffREC

19h - Edson (RJ)

70 min / 16 anos

Teatro do Parque

20h - As Centenárias (SP)

110 min / 12 anos

Teatro Apolo

20h - Na Bagagem Poesia (PE)

40 min / 12 anos

25/11 (QUARTA-FEIRA)

Teatro André Filho - Espaço Fiandeiros (Rua da Saudade, 240)

OffREC

17h - Companhia Fiandeiros lê Luiz Marinho: A Afilhada de Nossa Senhora da Conceição

45 min / 14 anos

Teatro Apolo

19h - Pela Noite (PE)

80 min / 16 anos

Teatro do Parque

20h - As Centenárias (SP)

110 min / 12 anos

Teatro Hermilo Borba Filho

OffREC

20h - Velocidade (MG)

100 min / 14 anos





26/11 (QUINTA-FEIRA)



Espaço Solo Gens (Rua do Apolo, 170)

OffREC

17h - A Ideia (PE) - Abertura de processo do Grupo São Gens

50 min / Livre

17h40 - Palestra com Fagner Felix

18h - Atentados Teatrais 2 - Política: Roda de diálogo com Gyl Gyffoni e Pedro Rodrigues, mediada por Rodrigo Dourado + Intervenção artística de Edjalma Freitas

Teatro Hermilo Borba Filho

OffREC

19h - Guia Ilustrado para Desobedecer (BA)

70 min/ 16 anos

Teatro de Santa Isabel

20h - Cinderela - A História que sua Mãe não Contou (PE)

75 min / 14 anos





27/11 (SEXTA-FEIRA)



Espaço Solo Gens (Rua do Apolo, 170)

OffREC

17h - Heróis do Maravilhoso (PE)

80 min / 16 anos

Teatro Hermilo Borba Filho

OffREC

19h - Metendo a Boca (CE)

60 min / 12 anos

Teatro de Santa Isabel

20h - Cinderela - A História que sua Mãe não Contou (PE)

75 min / 14 anos

Teatro Apolo

20h - Não se Conta o Tempo na Paixão (PE)

80 min / Livre

Praça do Sebo

21h - Ilha (PE)

100 min / Livre





28/11 (SÁBADO)



Espaço O Poste (Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista)

OffREC

14h - Roda de diálogo com Pedro Rodrigues e Gyl Giffony. Mediação: Rodrigo Dourado

16h - Atentados Teatrais 3 - Pedagogia: Roda de diálogo com Gyl Gyffoni e Pedro Rodrigues, mediada por Rodrigo Dourado + Intervenção artística de Edjalma Freitas

17h30 - Maria Preta (PE)

70 min / Livre

Teatro Apolo

17h - Circo Godot (PE)

55 min / Livre

Teatro Luiz Mendonça

17h - O Pequenino Grão de Areia (SP)

60 min / Livre

Espaço A Casa (Rua Manoel Pereira, 143, Santo Amaro)

18h - A Casa: Uma Experiência Imersiva (PE)

70 min / 16 anos

Teatro Hermilo Borba Filho

OffREC

19h - Veias Abertas (RJ)

65 min / 16 anos

Teatro do Parque

20h - Minha Estrela Dalva (RJ)

110 min / 14 anos

Teatro de Santa Isabel

20h - Ópera de Sabão (MG)

70 min / Livre

Praça do Sebo

21h - Ilha (PE)

100 min / Livre





29/11 (DOMINGO)



Parque da Macaxeira

16h - Ibejis Brincam com a Morte (PE)

40 min / Livre

Praça do Arsenal

16h - Lua, Estrela e Baião (PE)

50 min / 12 anos

Teatro do Parque

17h - Minha Estrela Dalva (RJ)

110 min / 14 anos

Teatro Luiz Mendonça

17h - O Pequenino Grão de Areia (SP)

60 min / Livre

Espaço A Casa (Rua Manoel Pereira, 143, Santo Amaro)

18h - A Casa: Uma Experiência Imersiva (PE)

70 min / 16 anos

Teatro Apolo

18h - As Bondosas (RJ)

60 min / 18 anos

Teatro Hermilo Borba Filho

19h - Que Muito Amou (PE)

70 min / 14 anos

Teatro de Santa Isabel

19h - Ópera de Sabão (MG)

70 min / Livre



SERVIÇO

25º Festival Recife do Teatro Nacional

Quando: 19 a 29 de novembro

Onde: Vários espaços culturais do Recife

Entrada gratuita e solidária - com sugestão de 1kg de alimento não-perecível

Instagram: @culturadorecife

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