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EDITAL Festival Recife do Teatro Nacional abre seleção para a 25ª edição, marcada para novembro Mostra receberá inscrições de artistas e grupos de todo o país até 10 de agosto; programação deste ano terá como eixo a relação entre teatro e música

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife - FCCR, iniciou o processo de seleção para a 25ª edição do Festival Recife do Teatro Nacional.

As inscrições seguem abertas até o dia 10 de agosto para artistas, companhias, coletivos, produtoras e grupos de teatro de todo o Brasil interessados em integrar a programação do evento, que será realizado entre os dias 19 e 29 de novembro, na capital pernambucana.

Com o tema “Teatro e Música - A Cena que se Escuta”, a edição deste ano reunirá apresentações em teatros, equipamentos culturais e espaços públicos da cidade.

O edital contempla propostas de espetáculos inéditos ou já encenados, leituras dramatizadas, intervenções performáticas e workshops, pensados tanto para ambientes convencionais quanto para ruas e praças.

A convocatória é destinada a pessoas físicas e jurídicas de natureza cultural, incluindo microempreendedores individuais (MEIs).

Não poderão concorrer produções que já integraram a programação das três edições mais recentes do festival, realizadas em 2023, 2024 e 2025.

O processo seletivo será dividido em duas fases. A primeira corresponde à análise da documentação exigida no edital.

Em seguida, os projetos habilitados passarão por avaliação artística, que considerará aspectos como qualidade técnica, originalidade, linguagem cênica e a contribuição da proposta para o fortalecimento do teatro pernambucano, além de critérios relacionados à diversidade, inclusão e representatividade.

O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da Cultura Recife.

O resultado final das propostas selecionadas tem divulgação prevista para setembro. Dúvidas sobre o processo podem ser esclarecidas por e-mail, telefone, WhatsApp (81 99321-1517) ou presencialmente no Núcleo de Cultura Cidadã, localizado na casa 39 no Pátio de São Pedro.

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