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ARTES CÊNICAS Festival Recife do Teatro Nacional anuncia homenageados da edição de 2026 Em sua 25ª edição, evento ocupa palcos e espaços públicos da capital pernambucana entre 19 e 29 de novembro, com programação gratuita e tema que aproxima teatro e música

O teatro também se faz de música, assim como uma canção pode guardar histórias, personagens e gestos de uma época. É nessa relação entre diferentes linguagens que o 25º Festival Recife do Teatro Nacional constrói sua edição de 2026.

Entre os dias 19 e 29 de novembro, o evento transforma palcos e espaços públicos da capital pernambucana em pontos de encontro para produções locais e montagens de companhias de diferentes partes do Brasil.

Sob o tema “A cena que se escuta”, a programação é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, com acesso gratuito e caráter solidário.

A edição também lança luz sobre três personalidades que ajudaram a desenhar diferentes capítulos da cultura pernambucana: o compositor e violonista Zoca Madureira, o ator e humorista Jeison Wallace, criador da personagem Cinderela, e o artista multimídia Jomard Muniz de Britto, que morreu em 12 de outubro, aos 89 anos.

A escolha reúne trajetórias que passam pela música armorial, pelo teatro popular e pela experimentação artística e intelectual.

Para Jeison Wallace, o reconhecimento tem um significado especial por alcançar uma personagem que ultrapassou os limites do palco.

Criada em 1991, Cinderela tornou-se uma figura conhecida do público pernambucano e conquistou espaço também no rádio, na televisão e no Carnaval.

“Estou muito grato. Muito feliz. Ser homenageado por um festival tão importante… ‘Ó praí!!!!!’, como diria Cinderela”, comentou Jeison.

A montagem da Trupe do Barulho, que permaneceu em cartaz durante nove anos consecutivos, reuniu oito atores interpretando personagens femininas em uma releitura bem-humorada do conto de fadas.

O sucesso, segundo Wallace, também teve importância na formação de público e na aproximação de diferentes espectadores com a produção teatral do Estado.

“Todo mundo tem uma história para contar com Cinderela. A peça venceu tabus, formou plateias, convidou muitos públicos a prestigiarem e acessarem o teatro pernambucano”, afirma.

O ator lembra que a repercussão da personagem chegou a espaços que inicialmente pareciam distantes do projeto. “Cinderela abriu caminhos muito importantes para o teatro pernambucano, que a gente segue percorrendo, com muito orgulho, 35 anos depois”.

Música armorial e identidade nordestina

A homenagem a Zoca Madureira recupera a contribuição de um dos nomes fundamentais da construção musical do Movimento Armorial.

Violonista, compositor e pesquisador, Antônio José Madureira participou da criação de uma proposta estética que aproximava referências da cultura popular nordestina de instrumentos, formas e procedimentos associados à música de concerto.

Ao lado de Ariano Suassuna, esteve à frente dessa elaboração artística e integrou o Quinteto Armorial, grupo surgido em 1969 que se tornou uma das principais expressões musicais do movimento.

Ao longo de sua trajetória, o conjunto lançou quatro discos, com composições de Zoca, e recebeu reconhecimento da crítica, incluindo o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) na categoria de melhor conjunto instrumental.

Com o encerramento das atividades do Quinteto, no início dos anos 1980, o músico deu continuidade à pesquisa e à produção autoral.

Em 1996, criou o Quarteto Armorial, ampliando a circulação de uma sonoridade que coloca elementos da tradição nordestina em diálogo com diferentes repertórios musicais.

Seu trabalho consolidou o violão de inspiração regional como uma referência dentro e fora do Brasil.

Um artista em permanente movimento

A trajetória de Jomard Muniz de Britto atravessou poesia, cinema, literatura, teatro, crítica e performance. Nascido no bairro de São José, no centro do Recife, o artista teve formação em Filosofia pela então Universidade do Recife, atual UFPE, e iniciou sua vida profissional como professor.

Sua atuação, porém, ganhou outras dimensões nas ruas, nos espaços culturais e nos debates sobre os rumos da arte brasileira.

Nos anos 1970, participou da efervescência tropicalista no Nordeste, desenvolvendo trabalhos experimentais em super-8 e promovendo intervenções que questionavam padrões estéticos e comportamentais.

Antes disso, esteve próximo de Paulo Freire na elaboração das primeiras experiências do método de alfabetização de adultos.

Em 1964, durante a Ditadura Militar, foi preso e levado ao Forte das Cinco Pontas, onde dividiu cela com o militante Gregório Bezerra.

A experiência política não interrompeu sua produção. Ao longo da vida, publicou mais de dez livros, escreveu peças teatrais e realizou mais de 30 filmes e vídeos.

Com uma obra marcada pela inquietação e pela recusa às convenções, Jomard deixou uma contribuição que extrapola os limites de uma única linguagem artística.

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