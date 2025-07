A- A+

CULTURA Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz chega à 22ª edição nesta quarta-feira (30) Realizado pela Prefeitura do Recife, evento conta com atividades culturais gratuitas

Começa nesta quarta-feira (30) a 22ª edição do Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz, que segue até o dia 6 de agosto. Realizado pela Prefeitura do Recife, o evento será, pela primeira vez, itinerante.

As atividades culturais são gratuitas, distribuídas entre os teatros Apolo, Hermilo Borba Filho e Santa Isabel, no Museu Murillo La Greca, nos Compaz Ariano Suassuna e Dom Hélder Câmara e na Livraria Jaqueira do Bairro do Recife.

A programação conta com cinema comentada, mesas de debate, lançamento de livro, espetáculos teatrais e musicais, recital, contação de histórias e feira criativa. Entre as atrações, destaque para Thiago Lacerda interpretando poemas eróticos de Carlos Drummond de Andrade, além de apresentações de nomes como Luna Vitrolira, Cátia de França, Josildo Sá, Isadora Melo e Zé Manoel.



Seguindo o tema “A Letra e A Tela”, o festival celebra o diálogo entre a poética e a imagética dos livros e do audiovisual. Os homenageados desta edição são Katia Mesel, considerada a primeira mulher cineasta de Pernambuco, além do escritor, diretor e crítico Fernando Monteiro (in memoriam).

O filme “Recife de Dentro pra Fora”, documentário de Katia inspirado na obra de João Cabral de Melo Neto, será exibido pelo festival. A sessão ocorre no dia 5, a partir das 14h30, na Livraria Jaqueira do Bairro do Recife, com direito a conversa com a homenageada, mediada por João Cintra.

Confira a programação do 22º Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz:

Quarta-feira (30)

No Museu Murillo La Greca

R. Leonardo Bezerra Cavalcante, 366 - Parnamirim

14h30 - Exposição de artes visuais: “QUIJOTE - El Sueño del Sertão”

De Ima Montoya (Visita Guiada Especial)

15h - Batalha de poesia: Batalha Cervantina

Com Adelaide, Jessicalen Conceição, Pato e Sofio

16h - Espetáculo poético-musical: “Fabidonas - cura, recital e verso”

Com Fabidonas, Lurofelli e Charles Melo

Quinta-feira (31)

No Teatro de Santa Isabel

Praça da República, S/N - Santo Antônio

18h - Lançamento do livro: “Confederação do Equador: a luta pela cidadania na construção do Brasil”

Com George Cabral e Marcus Carvalho

20h - Espetáculo Teatral: “O Suplício de Frei Caneca”

Oratório dramático de Cláudio Aguiar, com encenação de José Francisco Filho

Sexta-feira (1º)

No Teatro de Santa Isabel

Praça da República, S/N - Santo Antônio

19h - Abertura e entrega de homenagens

19h15 - Espetáculo poético-musical: “Em Nome da Liberdade”

Com Luna Vitrolira

20h - Espetáculo musical: “No Rastro de Catarina”

Com Cátia de França e participação especial de Juliano Holanda

Sábado (2)

Nos teatros Apolo e Hermilo Borba Filho

Avenida Cais do Apolo e Rua do Apolo, Bairro do Recife

15h - Espetáculo Infantil (Teatro Hermilo): *“Evaristo, A Cutia”

Do Cutia Coletivo

16h - Mesa de Debate (Teatro Apolo): Diversibilidade: Vozes Plurais

Com Braynner de Carvalho, Kadu Tapuyá, Dada Galvão Cartaxo e mediação de Pedro Izidio

17h30 - Mesa de Debate (Teatro Hermilo): A Letra e A Tela: interface entre Literatura e Audiovisual

Com Katia Mesel, Tuca Siqueira e mediação de João Roberto Cintra

19h - Espetáculo poético-musical (Teatro Apolo): “Versos na Latada - O Canto Contado de Josildo Sá”

Domingo (3)

No Teatro de Santa Isabel

Praça da República, S/N - Santo Antônio)

10h - Crabolando Feira Criativa

10h - Visitação guiada gratuita no Teatro de Santa Isabel

10h30 - Contação de História (no jardim do teatro): “A Flor e A Luz”

Com Andreza Maria Mello de Oliveira Caneca

11h - Contação de História (no jardim do teatro): “Òmodé - A Criança em Você”

Com Raissa Conceição

15h - Mesa de Debate (Salão Nobre): As histórias que contamos agora: representações de um Nordeste fantástico para o Brasil

Com Lucas Santana, Fernanda Castro e mediação de Apolo Andrade

17h - Espetáculo teatral: “O Amor Natural - Leitura dos poemas Eróticos de Carlos Drummond de Andrade”

Com Thiago Lacerda

19h - Espetáculo musical: “Capiba Caymmi - Isadora Melo e Zé Manoel”

Terça-feira (5)

Na Livraria Jaqueira

R. Madre de Deus, 110, Bairro do Recife

14h30 - Exibição comentada do documentário “Recife de Dentro Pra Fora”

Com Katia Mesel e mediação de João Cintra

Quarta-feira (6)

No Compaz Dom Hélder Câmara

R. Lourenço de Sá, 140 - Ilha Joana Bezerra

15h - Contação de História: “Galopinho, o cavalinho que virou Unicórnio”

Com Família Galopinho

No Compaz Ariano Suassuna

Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro

16h - Espetáculo teatral: “Tem aranhas no meu quarto”

Com Malu Neves



*Com informações da assessoria de imprensa.



