cultura Festival leva apresentações de reggae para o Centro do Recife O evento acontece na rua da Moeda, no Bairro do Recife, nos dias 7 e 8 de março

Passada a folia do Carnaval, os fãs de raggae já têm compromisso marcado. Trata-se do Grande Encontro Reggae Roots PE, que chega à sétima edição nos dias 7 e 8 de março. O evento acontece na rua da Moeda, no Bairro do Recife, Centro da Capital, sempre a partir das 19h.

Serão dois dias de atividades com apresentações da cena reggae de Pernambuco e uma atração convidada do Rio Grande do Sul, Amani Kush.



Neste ano, o festival prestará também um tributo ao cantor e compositor Ívano Nascimento, que faleceu em agosto do ano passado. Considerado um dos pioneiros do reggae no Estado, ele foi um dos anfitriões desde a primeira edição do evento, em 2016.

"O evento exerce uma função crucial na divulgação e incentivo do Reggae em Recife. A ideia é sempre trazer atrações de outros estados para promover a troca entre os músicos e solidificar cada vez mais Recife, Pernambuco, como um ponto de referência na cultura Reggae, valorizando nossos artistas e a cena local”, afirmou o produtor e diretor do festival, Wagner Staden.

Programação

Na abertura, a programação será voltada para a Cultura Sound System, uma tradicional expressão do reggae bastante popular na Jamaica e no Maranhão. A noite ficará sob a responsabilidade do sistema de som Leão Conquistador, que contará com a seleção dos seletores Jah Leo e Caio Jahz, entre outros convidados.



Também haverá a presença de Marcelo Santana e Amani Kush (vocalista e compositor da GrooVI), que se apresentarão com uma interpretação Dub de suas músicas.

No dia seguinte, um sábado, haverá uma noite dedicada aos parceiros que fizeram parte da trajetória de Ívano: o grupo Tambor Falante e a banda Preto Reggae Band, com a participação especial de Felipe Griô em um tributo ao seu irmão. Depois, ocorrerá a apresentação do Grande Encontro de Marcelo Santana, Gildo Brasáfrica, Afonjah e Ednaldo Lima, quatro renomados mestres do Reggae e parceiros de Ívano.

Gildo Basáfrica é uma das atrações do Grande Encontro Reggae Roots PE | Foto: Divulgação

Para finalizar a noite, subirá ao palco o artista convidado Amani Kush, vocalista e compositor da banda GrooVI do Rio Grande do Sul, que irá apresentar seu trabalho em uma interpretação Dub.

Amani Kush é um especialista no Reggae e é adepto do rastafarianismo, uma fé originária da Jamaica. Com a presença de Amani Kush, o festival busca promover a expansão do Reggae pernambucano além das fronteiras do estado, facilitando o intercâmbio nacional e aumentando a visibilidade do evento.

Confira, abaixo, a programação completa do Grande Encontro Reggae Roots PE:

Sexta - 07/03

19h - Sound System Leão Conquistador com Jah Leo, Caio Jahz e convidados

Sábado - 08/03

19h - DJ Armadinho

19h30 - Banda Preto Reggae Band. Part. especial Felipe Griô (Irmão de Ívano)

20h30 - Tambor Falante

21h30 - O Grande Encontro de Marcelo Santana, Gildo Brasáfrica, Afonjah e Ednaldo Lima

22h30 - Amani Kush (vocalista/compositor da GrooVI - RS)



