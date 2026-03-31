Festival Ressonância reúne artistas da música percussiva nacional e internacional; confira
A primeira edição do festival acontecerá de 9 a 11 de abril, no Centro Histórico de Olinda
A primeira edição do Ressonância - Festival Internacional de Percussão do Brasil, acontecerá de 9 a 11 de abril de 2026, no Centro Histórico de Olinda. O evento reúne artistas do Brasil e do exterior em uma programação gratuita dedicada à música percussiva.
Nos dias 9 e 10 de abril a programação contará com oficinas e masterclasses, na Casa Estação da Luz. Já no dia 11, o público poderá acompanhar os shows na Praça do Carmo.
Entre os destaques das atrações nacionais, a banda pernambucana Cordel do Fogo Encantado fará um show exclusivo do seu primeiro álbum, trazendo a proposta de uma recriação do espetáculo homônimo ‘Cordel do Fogo Encantado’, produzido por Naná Vasconcelos. A apresentação celebrará os 25 anos da obra.
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A programação também contará com a participação do projeto “Alibombo y Los Sopladores”. O projeto é uma parceria entre o colombiano David Colorado Uribe, que expande os limites da percussão com instrumentos não convencionais, e o sexteto formado por músicos pernambucanos, comandado pelo trombonista Parrô Mello.
Entre as atrações internacionais, o festival contará com a apresentação de Lobo Núñez, um dos grandes nomes do candombe uruguaio, manifestação cultural reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade desde 2009.
O festival também trará os artistas Aguidavi do Jêje, o duo Repercuti e o DJ Sidade.
Confira a programação completa:
9 de abril (quinta-feira)
9h - Oficina Batukeje - Ritmos do Candomblé, com Nêgo Henrique
18h - Mastercalsses Candombe: Folclore Afro-uruguaio, com Lobo Núñez
10 de abril (sexta-feira)
9h - OFICINA Percussão - Despertar Criativo, com Nino Alves
18h - MASTERCLASS Naná por Vasconcelos, com Patrícia Vasconcelos
11 de abril (sábado)
Shows
Cordel do Fogo Encantado
Repercuti
Aguidavi do Jêje
Alibombo y Los Sopladores
Lobo Nuñez
DJ Sidade
SERVIÇO:
Ressonância - Festival Internacional de Percussão do Brasil
9 e 10 de abril - oficinas e masterclasses - Casa Estação da Luz
11 de abril - shows musicais a partir das 16h na Praça do Carmo, Olinda/Pernambuco
Evento Gratuito
*Com informações da Assessoria de Imprensa