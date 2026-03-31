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EVENTO Festival Ressonância reúne artistas da música percussiva nacional e internacional; confira A primeira edição do festival acontecerá de 9 a 11 de abril, no Centro Histórico de Olinda

A primeira edição do Ressonância - Festival Internacional de Percussão do Brasil, acontecerá de 9 a 11 de abril de 2026, no Centro Histórico de Olinda. O evento reúne artistas do Brasil e do exterior em uma programação gratuita dedicada à música percussiva.

Nos dias 9 e 10 de abril a programação contará com oficinas e masterclasses, na Casa Estação da Luz. Já no dia 11, o público poderá acompanhar os shows na Praça do Carmo.

Entre os destaques das atrações nacionais, a banda pernambucana Cordel do Fogo Encantado fará um show exclusivo do seu primeiro álbum, trazendo a proposta de uma recriação do espetáculo homônimo ‘Cordel do Fogo Encantado’, produzido por Naná Vasconcelos. A apresentação celebrará os 25 anos da obra.

A programação também contará com a participação do projeto “Alibombo y Los Sopladores”. O projeto é uma parceria entre o colombiano David Colorado Uribe, que expande os limites da percussão com instrumentos não convencionais, e o sexteto formado por músicos pernambucanos, comandado pelo trombonista Parrô Mello.

Entre as atrações internacionais, o festival contará com a apresentação de Lobo Núñez, um dos grandes nomes do candombe uruguaio, manifestação cultural reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade desde 2009.

O festival também trará os artistas Aguidavi do Jêje, o duo Repercuti e o DJ Sidade.

Confira a programação completa:

9 de abril (quinta-feira)

9h - Oficina Batukeje - Ritmos do Candomblé, com Nêgo Henrique

18h - Mastercalsses Candombe: Folclore Afro-uruguaio, com Lobo Núñez

10 de abril (sexta-feira)

9h - OFICINA Percussão - Despertar Criativo, com Nino Alves

18h - MASTERCLASS Naná por Vasconcelos, com Patrícia Vasconcelos

11 de abril (sábado)

Shows

Cordel do Fogo Encantado

Repercuti

Aguidavi do Jêje

Alibombo y Los Sopladores

Lobo Nuñez

DJ Sidade



SERVIÇO:

Ressonância - Festival Internacional de Percussão do Brasil

9 e 10 de abril - oficinas e masterclasses - Casa Estação da Luz

11 de abril - shows musicais a partir das 16h na Praça do Carmo, Olinda/Pernambuco

Evento Gratuito

*Com informações da Assessoria de Imprensa

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