CULTURA HIP HOP Festival Rimando Contra a Maré comemora 15 anos com programação em Paulista Evento, que ocorre na sexta-feira (14) e no sábado (15), reúne shows, cinema e oficinas

O Festival Rimando Contra a Maré chega a mais uma edição nesta sexta-feira (14) e no sábado (15), em Paulista. O evento celebra o movimento hip hop e a potência criativa da juventude, com shows, oficinas e exibição de cinema.

No primeiro dia do evento, a Escola Municipal Maria das Neves, em Jardim Paulista Baixo, recebe oficinas de rima e de grafitti voltadas ao público infantil. As aulas serão conduzidas pelo rapper Jason MC18 e pela grafiteira Nathê Ferreira.

Outras atividades formativas ocorrem na Praça Aníbal Fernandes, em Jardim Paulista Baixo, no sábado (15). A partir das 16h, o público pode participar de uma oficina de skate com os instrutores Ikaro Vinicios e Michel Cícero, ou aprender a dançar breaking com B-Boy Rasta, fundador da Natoras Crew. As inscrições estão abertas pelo link na bio do Instagram @rimandocontraamare ou diretamente no local.



Mais tarde, às 18h30, ocorre o cine debate “Direito à Cidade - Juventude Negra”, mediado pela pedagoga Débora Nascimento. A programação musical tem início às 20h, com apresentações de DJ Beto, Coco da Jaguarana, Tremsete, Faces do Subúrbio e Breggae.



*Com informações da assessoria de imprensa.

