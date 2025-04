A- A+

LIVROS Festival RioMar de Literatura anuncia Marcelo Rubens Paiva e outros nomes na programação Autor do livro "Ainda Estou Aqui", que due origem ao filme vencedor do Oscar, é o homenageado da 11ª edição do evento

A 11ª edição do Festival RioMar de Literatura já tem os primeiros nomes da sua programação confirmados. No dia 24 de abril, a partir das 16h, personalidades como o escritor, dramaturgo e jornalista Marcelo Rubens Paiva passarão pelo evento, no Teatro RioMar.

O autor do livro “Ainda Estou Aqui”, cuja adaptação para o cinema venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional de 2025, é o homenageado do festival neste ano. Sua carreira literária é marcada por narrativas repletas de humor e de ironia, com traços autobiográficos.

Também está prevista na programação um painel com Pedro Pacífico e Daniela Arrais. O advogado é criador do perfil “Bookster”, no qual compartilha opiniões sobre os livros lidos desde 2017. Já a jornalista pernambucana é uma das criadoras da página @Contente.vc, e acaba de lançar seu primeiro livro.

A música também estará presente no evento. Na abertura da programação, a cantora Isadora Melo fará um pocket show. Também está confirmada a presença de Lirinha, que mesclará poesias com músicas que marcaram os seus 35 anos de carreira.

A programação completa do festival será divulgada em breve, e promete trazer ainda outros nomes nacionalmente reconhecidos. Durante o evento, o RioMar Recife arrecadará livros literários infantis e juvenis para serem doados para crianças do Sertão de Pernambuco.

