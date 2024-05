Festival RioMar de Literatura recebe Lázaro Ramos, Djamila Ribeiro e Chico César em sua 10ª edição

A- A+

Lázaro Ramos, Djamila Ribeiro e Chico César são algumas das atrações do 10º Festival RioMar de Literatura. O evento, que homenageia artistas e escritores negros, ocorre nesta quinta-feira (16), a partir das 16h, no Teatro RioMar.

Com curadoria de Carmen Peixoto, a programação terá em sua abertura um tributo a Machado de Assis. A escritora e professora pernambucana Flávia Suassuna, que integra a Academia Pernambucana de Letras (APL), fará uma apresentação, contextualizando a vida e a obra do autor.

Em seguida, o ator, diretor e escritor Lázaro Ramos estará em uma conversa voltada para o público infantojuvenil. O bate-papo terá mediação do jornalista pernambucano Pedro Lins, que comanda o programa “Pequenas Empresas & Grandes Negócios”, da TV Globo. Para as crianças, Lázaro já publicou livros como “A velha sentada” e ”Cadernos de Rimas do João”.



A filósofa e escritora Djamila Ribeiro sobe ao palco na sequência. Ela vai compartilhar as suas experiências em uma conversa mediada pela jornalista pernambucana Fabiana Moraes. Djamila é autora de obras como “Pequeno manual antirracista” e “Lugar de fala”.

O encerramento da programação fica por conta do show do músico paraibano Chico César. Ele promete um repertório focado nos seus maiores sucessos, como “À primeira vista”, “Mama África” e “Deus me proteja”.



Durante a realização do festival, o RioMar promove uma campanha de arrecadação de livros literários infantis e juvenis, que serão doados para crianças do Sertão de Pernambuco, através da ONG Amigos no Sertão. Um baú foi instalado na entrada do Teatro RioMar para receber as doações.

Serviço:

10° Festival RioMar de Literatura

Quando: quinta-feira (16), às 16h

Onde: Teatro RioMar (RioMar Shopping - Av. República do Líbano, 251, Pina)

Ingressos por R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), à venda no App do RioMar Recife, no site e na bilheteria do Teatro RioMar

