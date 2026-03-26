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FESTIVAL Festival RioMar de Literatura destaca o humor em sua 12ª edição; confira a programação O evento acontecerá no dia 23 de abril, com a participação da atriz Tânia Maria e do ator Luís Miranda

A 12ª edição do Festival RioMar de Literatura acontece no dia 23 de abril, às 17h, no Teatro RioMar Recife. O evento traz como tema “O Humor na Literatura e no Cinema” e conta com a participação de nomes como o da atriz Tânia Maria, do ator Luís Miranda, da escritora Socorro Acioli e do multiartista Jessier Quirino.

A companhia Dispersos será responsável por comandar a abertura do festival, com uma apresentação inspirada em um trecho da obra “O Auto da Compadecida”. O primeiro painel da programação traz o ator Luís Miranda em uma conversa mediada pelo historiador e produtor cultural João Suassuna, neto mais velho do escritor Ariano Suassuna.

Na sequência, a escritora cearense Socorro Acioli, vencedora do Prêmio Jabuti, participa do segundo painel, em um bate-papo mediado pela jornalista Beatriz Castro.

Também mediado por Beatriz, o terceiro painel traz a atriz Tânia Maria, aclamada por sua atuação em “O Agente Secreto”, filme que teve quatro indicações ao Oscar deste ano, juntamente com o cineasta pernambucano Leonardo Lacca, que foi diretor assistente e preparador de elenco do filme.

O encerramento da programação ficará por conta do escritor, cordelista e declamador, Jessier Quirino, que fará uma apresentação no palco do Teatro RioMar.

Ainda como parte da programação do festival, será realizada uma rodada de contação de histórias durante a manhã do dia 23 de abril, no Instituto JCPM de Compromisso Social.

Doação de livros

Durante o Festival RioMar de Literatura, o RioMar Recife promove uma campanha de arrecadação de livros literários que serão doados para crianças que moram no sertão de Pernambuco, através da ONG Amigos do Sertão. Poderão ser doados livros infantis e juvenis de qualquer gênero literário, com exceção de livros didáticos.

Para fazer a doação, basta levar os livros novos ou usados, em bom estado de conservação e colocar no baú que ficará na entrada do Teatro RioMar.

Serviço:

Festival RioMar de Literatura

Quando: 23 de abril a partir das 17h

Onde: Teatro RioMar Recife, piso L4 do RioMar Recife

Ingressos: R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira), à venda no App do RioMar Recife

*Com informações da assessoria de imprensa

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