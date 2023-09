A- A+

DANÇA Festival Samba de Gafieira: aulas de dança, mostra e workshop integram programação 7ª edição do festival acontece nos próximos dias 16 e 17 de setembro, no Círculo Militar do Recife

O baile "A Volta da Gafieira" abre a 7ª edição do Festival de Gafieira, que acontece nos próximos dias 16 e 17 de setembro no Círculo Militar do Recife.



Criado com a proposta de difundir e capacitar a dança da gafieira, o evento ter[a na programação, além de aulas, mostra coreográfica, baile e workshops.



Com ingressos disponiveis no Sympla, assim como na bilheteria do espaço, o Festival de Gafieira conta ainda na baertua com apresentação do Maestro Spok e da Orquestra Gafieira de Bamba. DJ Vini Santos e DJ Wagner Brazil também são atrações do festival.

Mostra Coreográfica

Artista e grupos do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco integram a mostra coreográfica do festival, que vai contar com a percussão da bateria da Gigantes do Samba.



Aulas de dança e o baile "Cachanga do Estatuto" encerram a programação do festival, no domingo 17, com início às 11h.







Formação

O evento vai ter aulas ministradas pelos professores Michael Machado (PE), Soneca e Hercília (PB); Kelly Reis & Fabiano Vivas (RJ); e Carlos Bolacha e Julia Sávio (RJ). Quem quiser participar pode realizar a inscrição também no Sympla.

E uma oficina de dança de salão, gratuita, será direcionada ao público atendido pelo Compaz Miguel Arraes, localizado na Caxangá, Zona Oeste da cidade.



A capacitação, programada para acontecer no próximo dia 12 de Setembro, das 19h às 20h30, será ministrada pela professora de dança, Giselly Andrade. Interessados podem fazer inscrição na recepção do Compaz, no horário das 8h às 22h.

Serviço

7ª edição do Festival Samba de Gafieira



Quando: dias 16 e 17 de setembro

Onde: Círculo Militar do Recife - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2807, Boa Vista

