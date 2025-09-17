Festival São João Sinfônico celebra 40 anos de carreira de Petrúcio Amorim

A- A+

40 anos atrás era lançado o LP “Doce pecado”, que mesclava rock, xote, afoxé, baião e galopes. E foi com ele que nasceu a carreira profissional de Petrúcio Amorim. Em comemoração às quatro décadas, a terceira edição do Festival São João Sinfônico recebe o músico com dois shows, na quarta-feira (17) e quinta-feira (18), no Instituto Ricardo Brennand.



O evento mistura os trabalhos de Amorim com música clássica. Os arranjos sinfônicos serão executados pela Orquestra de Câmara de Pernambuco, liderada pelo maestro José Renato Accioly. Além disso, cada data terá uma atração erudita para a abertura: O Quinteto Parambuco, grupo de sopros, e o violonista Renato Bandeira, respectivamente.

“A gente tá acostumado a subir nos palcos com o trivial que a gente faz no forró. Zabumba, triângulo, sanfona, bateria e baixo. De repente, eu vou fazer um show bem erudito, com violino, cordas, orquestra e maestro. É um desafio. Tudo na minha vida sempre foi um desafio. Esse vai ser mais um”, explica Petrúcio, em entrevista para a Folha de Pernambuco.

O homenageado será recebido, também, pelas cantoras Solange Almeida (ex-Aviões do Forró), Joyce Alane, Flaira Ferro, Letícia Bastos e As Januárias, além de Beto Hortis como solista e ainda o Balé Cultural de Pernambuco

“Eu já tinha visto elas cantarem minhas músicas nas suas redes sociais. Quando eu fui fazer a escolha das músicas foi um casamento perfeito. Eu sempre gostei dos intérpretes cantando minhas canções. Se me perguntar se eu gosto da minha voz eu vou dizer que adoro ela. Mas eu também adoro outras vozes. A interpretação é tudo. O compositor cria, mas a interpretação dá outra vida à música”, explica o “poeta do forró”, como ficou conhecido depois da sua biografia, escrita por Graça Rafael.

Na luta contra a rotulação do forró como música exclusiva do São João, o artista caruaruense de Vassoural produziu cerca de 200 composições do gênero, provando que forró é sim música do ano todo. Entre as principais no seu repertório estão “Tareco e mariola”, “Anjo querubim”, “Meu cenário”, “Tareco e Mariola”, “Confidências”, “Cidade Grande”, “Eu Sou o Forró”, “Parte da minha vida” e “Filho do dono”.



Apesar de sua relação com a música começar aos 9 anos e compôr canções desde os 16 anos, foi só com 26 anos que ele publicou “Doce Pecado”, seu primeiro disco, que contou com a participação da sanfona de Dominguinhos.

“Quando eu penso nos 40 anos de álbuns, passa um filme na minha cabeça. É uma estrada de altos e baixos, de muito ‘não’, mas também de ‘sim’. De muito trabalho, persistência e luta, não foi fácil. Eu aprendi que não é só você gostar da música, é também a música gostar de você. Eu tentei de tudo na minha vida antes, mas só caí na música”, recorda o artista.

Serviço:

Festival São João Sinfônico

Com Petrúcio Amorim, Solange Almeida , Joyce Alane, Flaira Ferro, Letícia Bastos, As Januárias, Beto Hortis e Orquestra de Câmara de Pernambuco

Quando: Quarta-feira (17) e quinta-feira (18), a partir das 19h

Onde: Instituto Ricardo Brennand - R. Mário Campelo, 700 - Várzea

Ingressos a partir de R$ 40 pelo site Guichê Web

