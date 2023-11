Festival Segura o Bode celebra a cultura popular em Olinda, neste sábado (2)

A- A+

Grupos de diversas tradições da cultura popular pernambucana se encontrarão neste sábado (2), a partir das 15h, no Parque do Carmo, em Olinda, no Festival Segura o Bode, que comemora 19 anos do grupo Batadoní, realizador do evento. Além do Afoxé Oyá Alaxé, Patusco e Maracatu Nação Leão Coroado, também compõem a programação a Sambada de Coco da Tabajara, o percussionista Jerimum de Olinda e o Encontro de Rabeca, que reunirá tocadoras e tocadores de rabeca, como Dinda e Maciel Salu.

A festa, que é gratuita e aberta ao público e tem como objetivo dar visibilidade e preservar as tradições da cultura popular pernambucana. “A ideia da gente sempre foi fazer uma festa que abraçasse esses grupos e proporcionar esse contato com o público, que muitas vezes está distante dessas tradições tão valiosas e cheias de histórias, essa é uma parte importante da missão do Batadoní”, explica Sara Brito, uma das organizadoras do grupo.

Esta é a terceira edição do evento nesse formato. “No Batadoní, a gente acredita que cultura é para todo mundo, então fazemos questão de comemorar e compartilhar com as pessoas na praça, que é um espaço coletivo da cidade”, afirma Sara.

grupo percussivo de Olinda que há 19 anos realiza formações de batuqueiros e ocupa as ruas da cidade com suas composições de baques com referência nos ritmos da cultura popular pernambucana, como o maracatu, o coco, o afoxé, o caboclinho, a ciranda e o samba, sempre com uma pegada contemporânea e urbana.

