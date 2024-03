A- A+

FOTOGRAFIA Festival seleciona fotografias de periferias do Nordeste para intervenções no Ibura As dez imagens escolhidas serão impressas e aplicadas na técnica de lambe-lambe pelas ruas do bairro da Zona Sul do Recife

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Festival Interventivo de Fotografias do Ibura - Águas que Arrebentam. Serão selecionadas imagens de dez fotógrafos de periferias do Nordeste, que serão instaladas em prédios e casas do bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

O festival será realizado entre os dias 18 e 22 de abril, com intervenções fotográficas em lambe-lambe. Os interessados em participar da seleção têm até o dia 10 de abril para preencher o formulário online. Cada artista pode enviar até cinco imagens que serão selecionadas pela curadoria do evento.

Realizado pelo coletivo Entre os Olhos, o festival é dividido em duas mostras: “Inloco” e “Vide-cidade”. A primeira é voltada especificamente para jovens de até 29 anos, oriundos de periferias da Região Metropolitana de Recife. Já a segunda mostra abrange moradores de periferias interioranas, populações indígenas, comunidades de terreiro de outras cidades do estado de Pernambuco e do Nordeste brasileiro.

Antes da abertura das inscrições, o projeto realizou uma pesquisa visual de fotografias de moradores do Ibura, buscando trazer à tona narrativas históricas de ocupação das regiões do bairro. Durante o festival, o resultado será apresentado em um site e nas redes sociais.

