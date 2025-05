A- A+

SERESTA Festival Nacional da Seresta: Odair José, Joanna e Adilson Ramos estão entre as atrações 29ª edição do Festival começa nesta quinta-feira (8) e segue até o sábado (10), no Bairro do Recife

A partir desta quinta-feira (8) até o sábado (10), a boemia inerente ao Bairro do Recife vai ser incrementada por mais uma edição do Festival Nacional da Seresta - que realiza a 29ª edição na Praça do Arsenal, com nomes como Odair José, Joanna, Adilson Ramos e Gilliard entre as atrações.



Com acesso gratuito, o festival, que já integra o calendário de eventos culturais da cidade, vai dedicar uma das noites às mães, antecipando a celebração do Dia das Mães no domingo (11).









A maratona de romantismo tem início às 20h. A edição atual comemora 30 anos do festival - e conta com apoio da Prefeitura do Recife.



PROGRAMAÇÃO



Quinta-feira, 8

20h - Marco César e Quarteto Chorado

21h - The Rossi

22h30 - Gilliard

0h - Adilson Ramos



Sexta-feira, 9

20h - Walmir Chagas

21h - Leonardo Sullivan

22h30 - Odair José

0h - Joanna



Sábado (10)

Noite das Mães

20h - Projeto "Elas Cantam Roberto"

21h - Marquinhos Moura

22h30 - Kátia

Oh - Biafra



SERVIÇO

Festival Nacional da Seresta

Quando: Quinta (8), Sexta (9) e Sábado (10), a partir das 20h

Onde: Praça do Arsenal, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @festivalnacionaldaseresta

