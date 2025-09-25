A- A+

PEJEÚ Festival Sertão A Dentro leva shows e oficinas às cidades de Serra Talhada e Triunfo Segunda edição do evento ocorre de 2 a 4 de outubro, com atrações como Juliana Linhares e Jessica Caitano

A segunda edição do Festival Sertão a Dentro será realizada de 2 a 4 de outubro, em Serra Talhada e Triunfo. Com programação gratuita, o evento leva shows e oficinas ao Sertão do Pajeú.

O palco montado no Pátio de Eventos Maestro Madureira, em Triunfo, receberá apresentações de nomes da música nordestina. Tonfil, Gean Ramos Pankararu, Jessica Caitano e Juliana Linhares são as atrações confirmadas, encerrando o festival no dia 4.

Antes da noite de shows, o Sertão a Dentro começa com as oficinas. A primeira, intitulada “Canções do Sertão – poesia e memória”, será ofertada a alunos de escolas públicas e conduzida pela poetisa Dayane Rocha e pelo poeta e cantor Islan.

O resultado da vivência com os estudantes será conhecido no sábado (4). As produções serão partilhadas às 9h, no Varal da Poesia e Canção, durante a feira livre de Triunfo, diante da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores.

No dia 3, ocorre um encontro com artistas, convidados e moradores da zona rural de Serra Talhada, com o objetivo de fortalecer os laços entre gerações de cancioneiros. Já no dia 4, antes dos shows, a partir das 19h30, começa com o Sarau Poeta Fêmea, em homenagem à poetisa Severina Branca.



*Com informações da assessoria de imprensa.

