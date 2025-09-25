Festival Sertão A Dentro leva shows e oficinas às cidades de Serra Talhada e Triunfo
Segunda edição do evento ocorre de 2 a 4 de outubro, com atrações como Juliana Linhares e Jessica Caitano
A segunda edição do Festival Sertão a Dentro será realizada de 2 a 4 de outubro, em Serra Talhada e Triunfo. Com programação gratuita, o evento leva shows e oficinas ao Sertão do Pajeú.
O palco montado no Pátio de Eventos Maestro Madureira, em Triunfo, receberá apresentações de nomes da música nordestina. Tonfil, Gean Ramos Pankararu, Jessica Caitano e Juliana Linhares são as atrações confirmadas, encerrando o festival no dia 4.
Antes da noite de shows, o Sertão a Dentro começa com as oficinas. A primeira, intitulada “Canções do Sertão – poesia e memória”, será ofertada a alunos de escolas públicas e conduzida pela poetisa Dayane Rocha e pelo poeta e cantor Islan.
Leia também
• Otto faz show nesta sexta (26), no Teatro do Parque, pelos 15 anos de álbum icônico
• Violetas da Aurora e Nega do Babado se unem em show que mistura palhaçaria e brega recifense
• Focus Cia de Dança se apresenta no Recife através do Festival Cena CumpliCidade; veja programação
O resultado da vivência com os estudantes será conhecido no sábado (4). As produções serão partilhadas às 9h, no Varal da Poesia e Canção, durante a feira livre de Triunfo, diante da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores.
No dia 3, ocorre um encontro com artistas, convidados e moradores da zona rural de Serra Talhada, com o objetivo de fortalecer os laços entre gerações de cancioneiros. Já no dia 4, antes dos shows, a partir das 19h30, começa com o Sarau Poeta Fêmea, em homenagem à poetisa Severina Branca.
*Com informações da assessoria de imprensa.