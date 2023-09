A- A+

SHOWS Festival "Som & Chuva" leva artistas independentes ao palco do Teatro Luiz Mendonça Evento terá as bandas Dunas do Barato e Jambre e os artistas Marcello Rangel,Dani Carmesim, PC Silva e Seu Pereira e Módulo Lunar

Raras são as vezes que se tem a oportunidade de assistir ao show de uma banda de rock, por exemplo, num teatro. É mais fácil encontrar o cenário musical independente pernambucano em casas de show de médio e pequeno porte, em boates, etc. Nos próximos dias 21 (quinta) e 22 (sexta) de setembro, parte dessa cena subirá ao palco do Teatro Luiz Mendonça, que fica no Parque Dona Lindu, zona sul do Recife.

É a 2ª edição do festival Som & Chuva, que reunirá seis artistas e bandas (cinco representantes de Pernambuco e um da Paraíba) para apresentar ao público seu som em um cenário diferente do habitual. São eles: Dunas do Barato, Jambre, Marcello Rangel, Dani Carmesim, PC Silva e Seu Pereira e Módulo Lunar. Os ingressos – com opções de inteira, meia e social para os dois dias – estão à venda no sympla.



Som & Chuva é uma realização da Manolo Produções, que tem à frente o iluminador e músico Manolo (que já tocou com a banda Novanguarda e com o cantor e compositor Juvenil Silva). Ele também faz parte da equipe de iluminação do Luiz Mendonça e já integrou a produção do festival A Noite do Desbunde Elétrico durante suas 10 edições. A experiência com festivais independentes e o trabalho no Luiz Mendonça deram a cancha para ele desenvolver a ideia de unir essas duas pontas: artistas e teatro.

“A proposta é trazer essa cena para um teatro, que é algo diferente do convencional para as bandas daqui do Recife (...) ser num teatro já muda o clima, de ter essa parte cênica, de iluminação, da formação de palco”, diz Manolo. “Sendo na zona sul, é outro público, e é até um desafio: a gente tem o costume de fazer (eventos do tipo) no centro da cidade, que fica mais fácil pra todo mundo, mas, em compensação, tem muita gente que mora em Candeias, mais pro lado do Litoral Sul.”

A primeira edição do Som & Chuva aconteceu no já longínquo ano de 2008, na Budega do Matuto, no Bairro do Recife. Era outro clima, realmente “independente”, “underground”. De lá pra cá, Manolo ainda tentou fazer uma outra edição, já no Luiz Mendonça, em 2012. “A pauta lá é muito concorrida. Fui catando, fui catando, fui catando, até que, enfim, conseguimos agora”, explica ele sobre o hiato de 15 anos entre as duas edições.

Atrações

Na primeira noite do Som & Chuva, a quinta-feira (21), subirão ao palco do Luiz Mendonça as bandas Jambre, Dunas do Barato e o cantor e compositor Marcello Rangel. Jambre abre a noite, às 19h30, trazendo influências do rock clássico, do Tropicalismo e dos batuques dos ritmos de matriz africana. O “reverbiano” Marcello Rangel se apresenta na sequência, às 20h40, com o show Marcello Transa Caetano. A Dunas do Barato, conhecida por trazer um repertório tropicalista (com músicas de Gal Costa, Caetano Veloso,Gilberto Gil, Maria Bethânia, Moraes Moreira), apresentará, nesta noite, várias canções da sua lavra de músicas próprias.

A sexta-feira (22) abrirá com a cantora e compositora Dani Carmesim, uma das mais belas vozes do rock’n’roll pernambucano, às 19h30. O cantor e compositor PC Silva – assim como Marcello, também integrante da Reverbo – se apresenta na sequência, às 20h40, com suas composições que primam pelo apuro poético. Encerrando a segunda noite e o festival, o paraibano Seu Pereira e Módulo Lunar, que tem um séquito de fãs em Pernambuco.

SERVIÇO

Festival Som & Chuva

Quando: Dias 21/09 (quinta) e 22/09 (sexta), a partir das 19h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça/Parque Dona Lindu | Avenida Boa Viagem, s/n,Boa Viagem, Recife

Ingressos: R$ 55 (inteira), R$ 28 (meia) e R$ 60 (social), à venda no Sympla

Instagram: @somechuvaoficial

Quinta (21)

19h30 - Jambre

20h40 - Marcello Rangel

22h - Dunas do Barato

Sexta (22)

19h30 - Dani Carmesim

20h40 - PC Silva

22h - Seu Pereira e Módulo Lunar

