Festival Takorama apresenta nova edição; confira programação e outros detalhes

O Takorama, primeiro festival internacional de cinema desenvolvido para espaços educativos, anunciou a sua quarta edição, com uma seleção de filmes de animação para escolas de todo Brasil. Os filmes trazem abordagens sobre ecologia, tolerância, empatia, amizade e cidadania. Há filmes de diversos países.



O Festival, que venceu o 1° lugar do prêmio Global da Unesco Mil, tem o objetivo principal de engajar estudantes através do cinema e educar para o uso de telas de maneira saudável, criativa e responsável.

“As telas e a tecnologia mudaram a forma como nos relacionamos com o conhecimento e o aprendizado. Por isso, é muito importante estimular a educação da imagem nas escolas. O projeto foi desenvolvido para apoiar os educadores a educar com cinema. E que, de uma maneira lúdica, possam engajar alunos hiperconectados e prepará-los para o mundo digital” destaca Liana Vila nova, diretora do festival na América Latina

Programação

São 15 curtas-metragens de diversos países, com duração média de cinco minutos, sem publicidade. Já disponível, a programação vai até o dia 30 de junho. Em 2021, o Takorama recebeu o primeiro lugar da Unesco, reconhecendo-o como a melhor iniciativa no mundo de letramento midiático e educação da imagem (Prêmio Global Media and Information Literacy Awards).



Naquela edição, o festival atingiu um público de 500 mil pessoas em 115 países. Em 2020, pela primeira vez, o projeto foi selecionado no edital realizado com recursos do Fundo de Apoio à Aprendizagem, da Fundação Lemann e Imaginable Futures.

O programa é dividido em cinco categorias, para crianças, adolescentes e jovens de 3 a 18 + anos. Basta acessar o site do Festival. Todo o conteúdo é gratuito e pode ser exibido em espaços educativos e também em casa.

“É fundamental preparar o público jovem e infantil para o crescente fluxo de imagens e telas. Além de combater as fake news e protegê-los dos perigos das telas. Apenas com a prevenção e educação fundamentada é possível construir uma sociedade conectada, responsável e criativa", observa Liana.

O festival possibilita uma maneira lúdica de ensinar com cinema e educar os alunos para o mundo das telas. Cada filme tem um material pedagógico alinhado à Base Nacional Comum Curricular, como pensamento crítico e criativo; repertório cultural; comunicação; cultura digital; argumentação; autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e cidadania e que auxilia famílias e professores a promoverem reflexões com o público infantil. Os alunos podem ser júris mirins, votando no seu filme favorito.

Seleção

A seleção é realizada pela Associação Films Pour Enfants e a categorização dos filmes, de acordo com a idade e ciclo escolar, é feita pela Organização Francesa (ORG 3-6-9-12+) que pesquisa o impacto das telas no desenvolvimento infantil. Fundada por Serge Tisseron, membro sênior do Centro de Pesquisa de Psicanálise, Medicina e Sociedade da Université Paris VII.

"A árvore", animação que integra a programação do Festival Takorama

Destaques da programação

Entre os destaques da programação, está o filme Móbile (Alemanha, 2010), uma animação de pouco mais de seis minutos, indicado para crianças de 3 a 5 anos, sobre uma vaca num móbile que provoca reflexões sobre a amizade e as diferenças. Para a garotada de 6 a 8 anos, vale destacar o francês Como um elefante em loja de porcelana (2O17), um filme com ênfase na criatividade e na perseverança.

Também da França, está disponível A Árvore (2018), que conta a história de um velho num mundo desértico que passa os dias coletando gotas de água para saciar a sede de uma árvore morta, única lembrança de sua filha desaparecida. O filme britânico Ray's Big Idea (2014) trata de um corajoso e pioneiro peixe pré-histórico que desenvolve um plano revolucionário para melhorar de vida.

Como participar

O acesso ao Festival Takorama é simples. Basta entrar no site do festival até 30 de junho, preencher um rápido cadastro e aguardar uma mensagem que chegará por email.

No email são liberados os links para cada faixa etária e o acesso também ao material pedagógico. Pais e crianças também podem se cadastrar para assistir aos filmes, gratuitamente, em casa.

SERVIÇO:

Takorama - Festival Internacional de Cinema

Acesso gratuito até o dia 30 de junho pelo site www.takorama.org

Contato para informações: [email protected]

Classificação indicativa: 3 a 18 anos

Canal Youtube: Takorama Festival de Cinema.

