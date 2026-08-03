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TEATRO INFANTIL Festival de Teatro Para Crianças chega ao Agreste com atividades artísticas e formativas 22ª edição do festival leva para o Galpão das Artes, em Limoeiro, atividades artísticas e formativas gratuitas a partir desta quarta (5)

Atividades formativas, palestras e espetáculos vão ocupar o Galpão das Artes, em Limoeiro, no Agreste pernambucano, a partir desta quarta (5), integrando a programação expandida da 22ª edição do Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco.

No espaço, o 12º Colóquio do Teatro para Infância e Juventude será realizado entre os dias 5 e 7 de agosto, com atividades artísticas e formativas gratuitas.









Realizado pela Métron Produções, sob fomento do Sistema de Incentivo à Cultura do Recife (SIC), Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura do Recife, a edição consolida uma meta antiga do evento, a realização do Polo Interior.

“O ano de 2026 marca a concretização de uma meta antiga e prioritária para o festival: a realização do Polo Interior, que consiste na descentralização das nossas ações e a garantia de levar espetáculos de qualidade às crianças do interior do estado", destaca Edivane Bactista, coordenadora geral do Festival.

Ela complementa afirmando que a parceria com o Galpão das Artes deu a largada no processo no Agreste Setentrional.

"O nosso objetivo é somar forças com novos parceiros em quatro municípios para consolidar, em julho de 2027, um Polo Interior cada vez mais forte, oferecendo às infâncias o acesso democrático ao universo lúdico da magia teatral e às atividades do nosso Colóquio”, enaltece a coordenadora.

PROGRAMAÇÃO



POLO INTERIOR

Entre os dias 5 e 7 de agosto, Limoeiro recebe três atividades do Polo Interior, através de parceria entre a Métron Produções e o ponto de cultura Galpão das Artes (Projeto Ler e Brincar em Cada Canto).



- A palestra "A Importância do Teatro na Formação das Infâncias", com a arte educadora Ana Elizabeth Japiá (dia 5, às 9h)



- Os espetáculos "A Fuzarca", do Grupo Teatral Risadinha, de Camaragibe (dia 6, às 9h) e "A Fábrica dos Sonhos", da Associação Social e Cultural Valfrido Jacinto (dia 7, às 9h).

Escolas públicas

A palestra "A Importância do Teatro na Formação das Infâncias" terá como público alvo, coordenadores de escolas públicas, coordenadores de biblioteca e espaços de leitura do município.



Quanto às apresentações, o acesso é gratuito e com público prioritário de alunos do projeto "Ler e Brincar em Cada Canto".

Vale lembrar que a palestra será transmitida via Instagram da Métron Produções e/ou Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco.

SERVIÇO

22ª edição do Festival de Teatro Para Crianças chega ao Agreste

Atividades artísticas e formativas em Limoeiro

Quando: de 5 a 7 de agosto, às 9h

Onde: Galpão das Artes - Rua Vigário Joaquim Pinto, Limoeiro

Informações: @metronproducoes // www.teatroparacrianca.com.br

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