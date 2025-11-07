A- A+

TEATRO Festival de Teatro de Igarassu celebra 15 anos com espetáculos gratuitos na cidade Festival, que acontece de 25 a 30 de novembro, homenageia sua idealizadora Albanita Almeida

Os 15 anos do Festival de Teatro de Igarassu (Festig) ganham celebração entre os próximos dias 25 e 30 de novembro, com apresentação de espetáculos gratuitos no Centro de Artes Chefe Narciso Félix de Araújo e EREM Santos Cosme e Damião, e também no Ponto de Cultura Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna.



Para a edição, será homenageada Albanita Almeida, idealizadoras do Festig - um dos eventos tradicionais do calendário cultural de Igarassu, cidade localizada no Litoral Norte pernambucano.



Espetáculos diversos

Na programação, além de espetáculos teatrais, o Festig leva ao público atrações circenses, leitura dramatizada, teatro de bonecos, música e cultural popular, entre outras manifestações artísticas.



Nomes locais e de outros estados, a exemplo de São Paulo e Rio Grande do Sul, integram o elenco da edição. Além de pernambucanos da Cia Brincantes de Circo e do Instituto Mandacaru.



O espetáculo "O Médico à Força", do Grupo Teatral Ariano Suassuna, dirigido por Albanita, também está na programação do festival - que no decorrer de 15 anos de apresentações, já trouxe ao público mais de 250 espetáculos com grupos de vários estados do País.





Vale ressaltar, inclusive, que o Festival foi além das fronteiras brasileiras, com participações de companhias do Chile, Argentina, Itália, França e Moçambique.



"O Festival segue impulsionandon o desenvolvimento do potencial teatral local (...) E ele permanece como um marco de celebração artística e valorização da identidade cultural", enaltece a homanegada Albanita Almeida.



Sobre a homenageada

Atriz e produtora cultural, além de professora e diretora, Albanita Almeida tem trajetória marcada pela arte e dedicação à Cultura Popular, inflenciando o fortalecimento da identidade cultural da cidade de Igarassu.



Idealizadora do Festig, ela também é diretora do Grupo Teatral Ariano Suassuna e presidente do Ponto de Cultura Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna.



Soma-se ao seu fazer artístico a fundação do bloco carnavalesco Boi Mião, além de ser flabelista do Bloco Lírico Verde Linho.



Já no campo da literatura, Albanita é membro da Academia Igarassuense de Cultura e Letras.

PROGRAMAÇÃO DO FESTIG



Terça-feira, 25



"Se Não Fosse Mágica"

19h

Do grupo Cia Brincantes de Circo/PE

Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

Quarta-feira, 26



"A Menina Onça"

10h

Do grupo Mosaico Cultural/SP

Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

"Lampião e Maria Bonita"

15h

Do grupo Mosaico Cultural/SP

Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

"O Marido Domado"

19h

Do grupo HM ProduçÕes/PE

Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

Quinta-feira, 27



"Era uma Vez: Contos, Lendas e Cantigas"

10h

Do grupo Rococó Produções/RS

Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

"Menina Margarida"

15h

Do grupo Instituto Mandacaru/PE

Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

"Esquecidos por Deus"

19h

Do grupo LAPA - Laboratório Pernambucano do Atuante/PE

Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

Sexta-feira, 28



"Sem Nome - O Desempregado"

10h

Do grupo Coletivo 3º Ato/PE

Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo



"Os Protetores dos Oceanos"

15h

Do grupo QRISO/PE

Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

"Meu Nordeste Nevou" (Leitura Dramatizada)

18h

Do grupo Aplausos Merecidos Produções/PE

Onde: Ponto de Cultura Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna

"Tributo a Luiz Gonzaga - Cantigas do Sol"

19h

Do grupo Cantigas do Sol Produções SBS Engenho da Arte/PE

Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

Sábado, 29



Aula Espetáculo: A Lenda Viva Mágico Alakazam/PE

10h

Do grupo Centro Picadeiro Mágico/PE

Onde: EREM Santos Cosme e Damião

"A Fuzarca"

15h

Do Grupo Teatral Risadinha/PE

Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

"De La Mancha: O Cavaleiro Trapalhão"

19h

Do grupo Rococó Produções/RS

Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

Domingo, 30

"O Médico à Força"

19h

Do Grupo Teatral Ariano Suassuna/PE

Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo





