TEATRO

Festival de Teatro de Igarassu celebra 15 anos com espetáculos gratuitos na cidade

Festival, que acontece de 25 a 30 de novembro, homenageia sua idealizadora Albanita Almeida

"Se Não Fosse Mágica", da Cia Brincantes, integra programação do Festig"Se Não Fosse Mágica", da Cia Brincantes, integra programação do Festig - Foto: Rogério Alves

Os 15 anos do Festival de Teatro de Igarassu (Festig) ganham celebração entre os próximos dias 25 e 30 de novembro, com apresentação de espetáculos gratuitos no Centro de Artes Chefe Narciso Félix de Araújo e EREM Santos Cosme e Damião, e também no Ponto de Cultura Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna.

Para a edição, será homenageada Albanita Almeida, idealizadoras do Festig - um dos eventos tradicionais do calendário cultural de Igarassu, cidade localizada no Litoral Norte pernambucano.

Espetáculos diversos
Na programação, além de espetáculos teatrais, o Festig leva ao público atrações circenses, leitura dramatizada, teatro de bonecos, música e cultural popular, entre outras manifestações artísticas.

Nomes locais e de outros estados, a exemplo de São Paulo e Rio Grande do Sul, integram o elenco da edição. Além de pernambucanos da Cia Brincantes de Circo e do Instituto Mandacaru.

O espetáculo "O Médico à Força", do Grupo Teatral Ariano Suassuna, dirigido por Albanita, também está na programação do festival - que no decorrer de 15 anos de apresentações, já trouxe ao público mais de 250 espetáculos com grupos de vários estados do País.

Vale ressaltar, inclusive, que o Festival foi além das fronteiras brasileiras, com participações de companhias do Chile, Argentina, Itália, França e Moçambique.


"O Festival segue impulsionandon o desenvolvimento do potencial teatral local (...) E ele permanece como um marco de celebração artística e valorização da identidade cultural", enaltece a homanegada Albanita Almeida.


Sobre a homenageada
Atriz e produtora cultural, além de professora e diretora, Albanita Almeida tem trajetória marcada pela arte e dedicação à Cultura Popular, inflenciando o fortalecimento da identidade cultural da cidade de Igarassu.

Idealizadora do Festig, ela também é diretora do Grupo Teatral Ariano Suassuna e presidente do Ponto de Cultura Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna.

Soma-se ao seu fazer artístico a fundação do bloco carnavalesco Boi Mião, além de ser flabelista do Bloco Lírico Verde Linho.

Já no campo da literatura, Albanita é membro da Academia Igarassuense de Cultura e Letras.

PROGRAMAÇÃO DO FESTIG

Terça-feira, 25

"Se Não Fosse Mágica"
19h
Do grupo Cia Brincantes de Circo/PE
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

Quarta-feira, 26

"A Menina Onça"
10h
Do grupo Mosaico Cultural/SP
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

"Lampião e Maria Bonita"
15h
Do grupo Mosaico Cultural/SP
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

"O Marido Domado"
19h
Do grupo HM ProduçÕes/PE
Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

Quinta-feira, 27

"Era uma Vez: Contos, Lendas e Cantigas"
10h
Do grupo Rococó Produções/RS
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

"Menina Margarida"
15h
Do grupo Instituto Mandacaru/PE
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

"Esquecidos por Deus"
19h
Do grupo LAPA - Laboratório Pernambucano do Atuante/PE
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

Sexta-feira, 28

"Sem Nome - O Desempregado"
10h
Do grupo Coletivo 3º Ato/PE
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

"Os Protetores dos Oceanos"
15h
Do grupo QRISO/PE
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

"Meu Nordeste Nevou" (Leitura Dramatizada)
18h
Do grupo Aplausos Merecidos Produções/PE
Onde: Ponto de Cultura Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna

"Tributo a Luiz Gonzaga - Cantigas do Sol"
19h
Do grupo Cantigas do Sol Produções SBS Engenho da Arte/PE
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

Sábado, 29

Aula Espetáculo: A Lenda Viva Mágico Alakazam/PE
10h
Do grupo Centro Picadeiro Mágico/PE
Onde: EREM Santos Cosme e Damião

"A Fuzarca"
15h
Do Grupo Teatral Risadinha/PE
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

"De La Mancha: O Cavaleiro Trapalhão"
19h
Do grupo Rococó Produções/RS
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

Domingo, 30

"O Médico à Força"
19h
Do Grupo Teatral Ariano Suassuna/PE
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

