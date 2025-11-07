Festival de Teatro de Igarassu celebra 15 anos com espetáculos gratuitos na cidade
Festival, que acontece de 25 a 30 de novembro, homenageia sua idealizadora Albanita Almeida
Os 15 anos do Festival de Teatro de Igarassu (Festig) ganham celebração entre os próximos dias 25 e 30 de novembro, com apresentação de espetáculos gratuitos no Centro de Artes Chefe Narciso Félix de Araújo e EREM Santos Cosme e Damião, e também no Ponto de Cultura Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna.
Para a edição, será homenageada Albanita Almeida, idealizadoras do Festig - um dos eventos tradicionais do calendário cultural de Igarassu, cidade localizada no Litoral Norte pernambucano.
Espetáculos diversos
Na programação, além de espetáculos teatrais, o Festig leva ao público atrações circenses, leitura dramatizada, teatro de bonecos, música e cultural popular, entre outras manifestações artísticas.
Nomes locais e de outros estados, a exemplo de São Paulo e Rio Grande do Sul, integram o elenco da edição. Além de pernambucanos da Cia Brincantes de Circo e do Instituto Mandacaru.
O espetáculo "O Médico à Força", do Grupo Teatral Ariano Suassuna, dirigido por Albanita, também está na programação do festival - que no decorrer de 15 anos de apresentações, já trouxe ao público mais de 250 espetáculos com grupos de vários estados do País.
Vale ressaltar, inclusive, que o Festival foi além das fronteiras brasileiras, com participações de companhias do Chile, Argentina, Itália, França e Moçambique.
"O Festival segue impulsionandon o desenvolvimento do potencial teatral local (...) E ele permanece como um marco de celebração artística e valorização da identidade cultural", enaltece a homanegada Albanita Almeida.
Sobre a homenageada
Atriz e produtora cultural, além de professora e diretora, Albanita Almeida tem trajetória marcada pela arte e dedicação à Cultura Popular, inflenciando o fortalecimento da identidade cultural da cidade de Igarassu.
Idealizadora do Festig, ela também é diretora do Grupo Teatral Ariano Suassuna e presidente do Ponto de Cultura Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna.
Soma-se ao seu fazer artístico a fundação do bloco carnavalesco Boi Mião, além de ser flabelista do Bloco Lírico Verde Linho.
Já no campo da literatura, Albanita é membro da Academia Igarassuense de Cultura e Letras.
PROGRAMAÇÃO DO FESTIG
Terça-feira, 25
"Se Não Fosse Mágica"
19h
Do grupo Cia Brincantes de Circo/PE
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
Quarta-feira, 26
"A Menina Onça"
10h
Do grupo Mosaico Cultural/SP
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
"Lampião e Maria Bonita"
15h
Do grupo Mosaico Cultural/SP
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
"O Marido Domado"
19h
Do grupo HM ProduçÕes/PE
Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
Quinta-feira, 27
"Era uma Vez: Contos, Lendas e Cantigas"
10h
Do grupo Rococó Produções/RS
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
"Menina Margarida"
15h
Do grupo Instituto Mandacaru/PE
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
"Esquecidos por Deus"
19h
Do grupo LAPA - Laboratório Pernambucano do Atuante/PE
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
Sexta-feira, 28
"Sem Nome - O Desempregado"
10h
Do grupo Coletivo 3º Ato/PE
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
"Os Protetores dos Oceanos"
15h
Do grupo QRISO/PE
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
"Meu Nordeste Nevou" (Leitura Dramatizada)
18h
Do grupo Aplausos Merecidos Produções/PE
Onde: Ponto de Cultura Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna
"Tributo a Luiz Gonzaga - Cantigas do Sol"
19h
Do grupo Cantigas do Sol Produções SBS Engenho da Arte/PE
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
Sábado, 29
Aula Espetáculo: A Lenda Viva Mágico Alakazam/PE
10h
Do grupo Centro Picadeiro Mágico/PE
Onde: EREM Santos Cosme e Damião
"A Fuzarca"
15h
Do Grupo Teatral Risadinha/PE
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
"De La Mancha: O Cavaleiro Trapalhão"
19h
Do grupo Rococó Produções/RS
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo
Domingo, 30
"O Médico à Força"
19h
Do Grupo Teatral Ariano Suassuna/PE
Onde: Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo