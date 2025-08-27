Festival Telúrico de Arte e Agroecologia promove programação cultural na Zona Rural de Abreu e Lima

A- A+

A primeira edição do Festival Telúrico de Arte e Agroecologia acontece neste sábado (30), no CSA Biodinâmica – Espaço Agricultural de Cultivos Artísticos, na Zona Rural de Abreu e Lima, com a proposta de unir arte, agricultura sustentável e educação ambiental. A programação do evento leva música autoral, cinema, práticas agroecológicas, exposição fotográfica e atividades sensoriais para toda a família, a partir das 14h.

O Festival Telúrico pretende trabalhar com o público a relação entre cultura e cultivo, corpo e território, arte e alimento, segundo a organização. Esta inédita edição foi idealizada pelo produtor cultural e técnico em agroecologia Luiz Carvalho Gallego com o desejo de conectar quatro temáticas: música, sustentabilidade, cinema e fotografia.

''Queremos semear a ideia de que a terra, e o que fazemos com ela, é parte de nossa vida, de nossa cultura, do nosso modo de ser'', destacou Luiz Carvalho Gallego.

O reflexo desse desejo está na curadoria do evento que contemplou os temas do festival evidenciando que a agricultura é também um fazer cultural, que atravessa a vida humana para além do viés econômico. O Festival Telúrico de Arte e Agroecologia tem entrada gratuita para moradores da região, mas também oferece a opção de contribuição colaborativa, com valores de R$30 ou R$50, para quem quiser apoiar o crescimento e o desenvolvimento do projeto.

Confira a programação

Música

16h - ''Canções de Agüê'', projeto de Luiz Carvalho criado a partir da vivência com sua filha Sofia, propondo um encontro entre natureza, afeto e paternidade através da música, além da presença de Caio Lima.

17h - ''Vozes do Rio Tapado'', nova empreitada autoral do artista Caio Lima, que constrói uma "cosmografia sonora" inspirada no Rio Tapado, na Marim dos Kaeté – região que hoje corresponde à Praça Coronel Cornélio Padilha, no Bairro Novo de Olinda.

Cinema

18h - edição especial da ''MACO – Mostra Agrícola de Cinema Orgânico'', com uma seleção de filmes que abordam a vida no campo, a alimentação e a sustentabilidade.

Exposição Fotográfica (aberta durante todo o evento)

''Na Roda da Imagem'' apresenta fotografias capturadas por 20 talentosos fotógrafos em uma viagem de São Paulo a Recife, revelando a diversidade cultural e social do Brasil. A mostra oferece também uma oficina de percepção do olhar para crianças, incentivando a curiosidade e a sensibilidade artística.

Atividades (aberta durante todo o evento)

Ações Agri-Culturais convida o público e os artistas a participar de um plantio coletivo de mudas em canteiros preparados para a ocasião. Essa atividade busca proporcionar uma experiência sensorial e educativa, que valoriza o cultivo consciente e a conexão direta com o solo.

SERVIÇO

Festival Telúrico de Arte e Agroecologia

Quando: 30 de agosto, 14h

Onde: CSA Biodinâmica – Espaço Agricultural de Cultivos Artísticos | Rua Basquete – Zona Rural de Abreu e Lima (Espaço 21)

Entrada gratuita (com a opção de contribuição colaborativa, com valores de R$30 ou R$50) através do Sympla

