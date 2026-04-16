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AGENDA CULTURAL Festival Terreiro Encantado celebra culturas negras e indígenas com atividades para crianças A partir desta quinta-feira (16), Caixa Cultural recebe programação com espetáculos, oficinas e cortejos

A terceira edição do Terreiro Encantado - Festival para as Infâncias tem início nesta quinta-feira (16), na Caixa Cultural. A programação segue até o dia 26 de abril, celebrando culturas negras e indígenas.

Reunindo 22 atividades, o festival leva ao público espetáculos, oficinas, vivências e cortejos. A curadoria é assinada pelo bailarino e pesquisador Orun Santana, trabalhando o conceito de cultura popular como força viva e em constante mutação.

A abertura ocorre na rua, em frente ao prédio da Caixa Cultural, às 18h, com um cortejo que promove o encontro entre o Daruê Malungo e a quadrilha Rosalinda Linda Rosa. Logo depois, o festival reverencia Vilma Carijós e Elvira Gusmão, que estão no comando dos dois grupos e são as homenageadas desta edição.



Um dos destaques da programação é o espetáculo “Miudezas”, de Carol Levy, que é voltado para os bebês e suas descobertas sonoras. A Cia. Etc. apresenta “TANDAN”, proposta cênica desenhada especificamente para o sentir de pessoas cegas, com uso de Libras em diversas atividades.

Parte da programação desta terceira edição ocorre ao ar livre. Neste sábado (19), quando é comemorado o Dia dos Povos Indígenas, será realizada uma vivência no Marco Zero do Recife com o grupo Wadja Fulni-ô, de Águas Belas, seguido pelo Coco do Pneu Mirim.

No encerramento, o festival leva ao palco o espetáculo “Orixás em Verso e Prosa”, da cordelista Mari Bigio. A apresentação celebra a cosmogonia africana, traduzindo contos de Ifá e do Candomblé para a ludicidade infantil.

Serviço:

Terreiro Encantado – Festival para as Infâncias

Quando: desta quinta-feira (16) até 26 de abril

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Entrada gratuita

Programação completa no link

Informações: @caixaculturalrecife (Instagram)



*Com informações da assessoria de imprensa.

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