A- A+

DIVERSIDADE Festival Transforma Pride 2025 anuncia atração internacional e amplia programação no Recife Evento reunirá artistas LGBTQIA+ de todo o Brasil e a DJ sul-africana Linda Mbambo, com apresentações no Museu Cais do Sertão e na Rua do Observatório

O Transforma Pride 2025 confirmou parte de seu line-up e anunciou a DJ sul-africana Linda Mbambo como atração internacional desta edição.

O festival, que acontece nos dias 27 e 28 de setembro, reunirá artistas queer de diferentes gêneros e estilos, com apresentações no Museu Cais do Sertão e em um palco montado na Rua do Observatório, no Recife.

Além dos shows, a programação incluirá feira de empreendedorismo criativo, rodas de conversa sobre cultura e identidade, performances artísticas, espaços de convivência e feira de adoção de animais. Segundo a organização, o objetivo é celebrar a arte LGBTQIA+ como expressão política e criativa.

Entre os nomes nacionais confirmados estão a drag queen goiana Aretuza Lovi, a cantora pernambucana Diva Menner e a DJ baiana Lunna Montty, apresentada por Beyoncé durante evento em Salvador.

Linda Mbambo, conhecida profissionalmente como uMagezangobisi, é DJ, pesquisadora musical e curadora de eventos.

Nascida em Durban, atua há mais de uma década na criação de pistas de dança voltadas para mulheres e pessoas FLINTA (mulheres, lésbicas, intersexo, não binárias, trans e agênero).

Seu trabalho parte da ideia de que a música é, ao mesmo tempo, celebração e conexão entre identidades e culturas.

Aretuza Lovi, natural de Goiás, é cantora, compositora e comunicadora, conhecida por hits como Catuaba e Joga Bunda.

Já Diva Menner, recifense, é mulher trans e semifinalista do The Voice Brasil 2020, com trajetória marcada por versatilidade e técnica vocal. Lunna Montty, por sua vez, integra a cena ballroom e foi diretora criativa do Clube Renaissance, tornando-se a primeira artista brasileira anunciada por Beyoncé no palco.

De acordo com Henrique Guerra de Oliveira, idealizador e produtor executivo do festival, “o line-up deste ano traduz a alma do Transforma Pride: é diverso, experimental e coletivo. A música é o canal pelo qual a gente celebra, resiste e transforma”, declarou.

A Feira de Empreendedorismo Criativo do Transforma Pride está com inscrições abertas até 31 de agosto para expositores LGBTQIA+ de todo o país, com 200 vagas gratuitas em áreas como moda, cultura, artesanato, gastronomia e serviços. O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no Instagram oficial do evento (@transformapride).

Com informações da assessoria de imprensa

Veja também