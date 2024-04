Festival Turá chega no Recife em agosto e anuncia primeiras atrações; confira

A- A+

O Festival Turá, que costuma reunir milhares de pessoas em São Paulo e Porto Alegre, promoverá uma edição no Recife nos dias 24 e 25 de agosto. O projeto idealizado pela Time For Fun para celebrar a diversidade e as riquezas da cultura brasileira chega à capital Pernambucana em parceria com a produtora Festa Cheia, empresa que soma ao festival para agregar a expertise de atuação na região nordeste.

Programação

O line up completo será anunciado em breve e contará com "nomes da música brasileira, desde a sua essência até a atualidade", conforme material de divulgação. O local escolhido será a Área Externa do Centro de Convenções, espaço conhecido por abrigar grandes eventos e oferecer fácil acesso. Além disso, é um dos principais e mais tradicionais espaços ao ar livre do Estado.

Apresentado pelo Banco do Brasil, o projeto também receberá outras manifestações que colaboram para a construção da identidade do país, como a gastronomia, e resgatará a pluralidade brasileira, celebrando o afeto, o convívio, as lembranças, as raízes e o hoje. A edição recifense terá Ourocard Elo como meio de pagamento preferencial, a Corona como cerveja oficial, o patrocínio da Chevrolet e o apoio de Hering, Mike’s e UOL além de Red Bull e Sephora como parceiros oficiais.

A pré-venda exclusiva casadinha para clientes do Banco do Brasil Ourocard começa no dia 7 de maio, às 12h, e termina no dia 9 de maio, no mesmo horário. Portadores de cartões Ourocard Elo têm 20% de desconto e possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros. O público geral poderá adquirir ingressos casadinha no dia 9, a partir das 14h, no site oficial www.festivaltura.com.br ou nos quiosques da Bilheteria Digital dos shoppings RioMar e Recife. Mais informações estão disponíveis no site oficial e no Instagram @festivalturarecife.

SERVIÇO

Festival Turá Recife

Dias 24 e 25 de agosto de 2024

Mais informações no site

