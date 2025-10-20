Seg, 20 de Outubro

Festival U-nite reunirá grandes nomes da cena eletrônica, sexta-feira (24), no Classic Hall

O evento promete reunir DJs renomados do Brasil e do exterior, com estrutura comparável a festivais internacionais

Evento chegará sexta (24). no Classic HallEvento chegará sexta (24). no Classic Hall - Foto: Vinivici/HQ/Divulgação

A U-nite, um dos maiores festivais de música eletrônica, fará mais uma edição em terras pernambucanas. Será na sexta-feira (24), no Classic Hall, em Olinda.

O evento promete reunir DJs renomados do Brasil e do exterior, com estrutura comparável a festivais internacionais. 

Entre as atrações nacionais estão nomes de destaque no cenário mundial, como Cat Dealers, dupla de irmãos que ajudou a projetar a música eletrônica brasileira para os cinco continentes; Departamento, que vem fazendo o maior sucesso nos maiores eventos de música eletrônica do país. 

Também Riascode, que vem ganhando destaque misturando progressive, afro house e melodic techno; além de Wrecked Machines, ícone do psy trance, e Mojjo, que volta a U-Nite depois de entregas épicas que já realizou na label.

Entre as atrações internacionaisl, o festival recebe a DJ, produtora e vocalista Ashibah, da Dinamarca, conhecida por sets eletrizantes.

*Com informações da assessoria de imprensa

