Festival U-nite reunirá grandes nomes da cena eletrônica, sexta-feira (24), no Classic Hall
O evento promete reunir DJs renomados do Brasil e do exterior, com estrutura comparável a festivais internacionais
A U-nite, um dos maiores festivais de música eletrônica, fará mais uma edição em terras pernambucanas. Será na sexta-feira (24), no Classic Hall, em Olinda.
Leia também
• Festival Pernambucano de Literatura Negra disputa final do Jabuti 2025, no Rio de Janeiro
• Festival IEM promove inclusão e amor à natação no Recife neste sábado (18)
• Festival No Ar Coquetel Molotov será Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco
O evento promete reunir DJs renomados do Brasil e do exterior, com estrutura comparável a festivais internacionais.
Entre as atrações nacionais estão nomes de destaque no cenário mundial, como Cat Dealers, dupla de irmãos que ajudou a projetar a música eletrônica brasileira para os cinco continentes; Departamento, que vem fazendo o maior sucesso nos maiores eventos de música eletrônica do país.
Também Riascode, que vem ganhando destaque misturando progressive, afro house e melodic techno; além de Wrecked Machines, ícone do psy trance, e Mojjo, que volta a U-Nite depois de entregas épicas que já realizou na label.
Entre as atrações internacionaisl, o festival recebe a DJ, produtora e vocalista Ashibah, da Dinamarca, conhecida por sets eletrizantes.
*Com informações da assessoria de imprensa