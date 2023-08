A- A+

Música Festival União Reggae + Rap reúne Racionais MCs, Edson Gomes e outras atrações no Recife 8ª edição do festival acontecerá na próxima sexta-feira (18), no Clube Português

O Festival União Reggae + Rap, que tem como proposta unificar em um só evento uma cultuação à música negra, através dos gêneros do rap e reggae, realiza neste ano a sua 8ª edição. O evento acontecerá na próxima sexta-feira (18), a partir das 21h, no Clube Português do Recife e conta com uma line up que reúne importantes nomes da cena nacional e local.

Racionais MCs, BK', Edson Gomes, Manga Rosa convidando Erica Natuza e Catarina Rosa e Obede Machine formam a programação desta edição, que mescla nomes clássicos do rap e reggae com a nova cena.

"É a primeira vez que vamos ter reunidos em uma noite esses grandes nomes, como Racionais e Edson Gomes, tão representativos para esses gêneros e com suas enormes colaborações para a música brasileira", explicou Dirceu Melo, curador e idealizador do Festival.

Os veteranos do Racionais prepararam um show especial e completo com clássicos no repertório e um cenário exclusivo, que chega pela primeira vez ao Recife. Comandado por Mano Brown, o grupo deve apresentar os sucessos da carreira, que inclui hits dos álbuns "Raio-X do Brasil", "Sobrevivendo no Inferno", "Nada Como Um Dia Após o Outro", entre outros.

A banda, que surgiu no fim dos anos 1980, ficou nacionalmente conhecida pela preocupação em denunciar o racismo e o sistema capitalista opressor que patrocinava a miséria, que estava automaticamente ligada à violência e ao crime. Mais de 30 anos depois, eles seguem na mesma luta.

Já o rei do reggae nacional, Edson Gomes, chega direto de Cachoeira, BA, para apresentar seu consagrado show com um repertório bastante familiar do público, incluindo seus sucessos mais conhecidos como "Criminalidade", "Árvore", "Campo De Batalha", "Ovelha", "Somos Nós", "Traumas".

Outro nome de destaque, que chega com seu novo show "Ícarus", é o rapper carioca BK', que vem ganhando notoriedade com seu show inovador, trazendo IA para o palco em uma intensa apresentação de música e poesia. No setlist estarão sucessos da carreira de BK’, como “Planos”, “Quadros” e “Castelos & Ruínas”.

Já Manga Rosa, que é um grupo clássico do reggae local, convida as pernambucanas Érica e Natuza e Catarina Rosa, ambas já passaram pelo The Voice, para um "Tributo à Dezarie", rainha do reggae. A abertura dos shows fica por conta do grupo Odebe Manchine, que ganhou o concurso com votação expressiva para fazer a abertura do show.

Serviço

Festival União Reggae + Rap 2023



Atrações: Racionais MC’s, Edson Gomes, BK’, Manga Rosa convida Erica Natuza & Catarina Rosa - Tributo a Dezarie, Obede Manshine



Sexta, 18 de Agosto, a partir das 21h30 no clube Português do Recife.

Vendas por PIX sem cobrança de taxas: [email protected]

Online, pelo site Evenyx

Lojas: Ingresso Prime dos Shoppings RioMar, Boa Vista, Recife, Paulista NorthWay, Tacaruna, Banca e Tabacaria Roots na Av. Conde da Boa Vista

