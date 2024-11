A- A+

Arte urbana Festival Urbe-se leva arte e video mapping para espaços públicos de resistência no Recife De 12 a 15 de novembro, evento promove exposição, oficinas e projeções artísticas na Casa da Cultura, Memorial da Democracia de Pernambuco e no Monumento Tortura Nunca Mais

Locais representativos de resistência e de lutas libertárias do Recife receberão, de 12 a 15 de novembro, a segunda edição do Urbe-se, festival de artes visuais que promove exposição, oficinas e projeções artísticas em video mapping.



O circuito artístico retorna à Casa da Cultura e ao Monumento Tortura Nunca Mais, ambos no Centro do Recife, e, pela primeira vez, chega ao Memorial da Democracia de Pernambuco, no Sítio Trindade, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte.





Projeções em monumentos

O festival, que promoveu sua primeira edição em 2019, realizará projeções de obras de artistas de diferentes gerações, entre eles Francisco Brennand (in memoriam), artista homenageado desta edição. Toda a programação é gratuita e conta com incentivo do Funcultura.



Ligado a memória das revoluções e da luta das minorias, o Urbe-se propõe o espaço urbano através de intervenções artísticas com o video mapping, reforçando seus três principais eixos: arte e política, arte e tecnologia e arte urbana.

“Destacamos a importância do papel político da arte, a associação da arte com os novos suportes contemporâneos e também a escolha dos lugares para unir os eixos. São locais que guardam memórias da cidade do Recife", explica Lucia Padilha, coordenadora do Urbe-se.

"A Casa da Cultura, antes, foi a Casa de Detenção, e por ela passaram muitos presos políticos da ditadura militar, como Gregório Bezerra. O Monumento Tortura Nunca Mais foi o primeiro do país a denunciar a tortura do período da ditadura", destaca.

"O Brasil foi o único país do mundo a não punir os torturadores e a única forma que temos de não repetir essa história é lembrar dela. E o Memorial da Democracia, além de ter sido sede do Movimento de Cultura Popular, está localizado no Sítio Trindade, um território histórico de resistência que abrigou, em 1630, o Forte do Arraial do Bom Jesus, criado para lutar contra a invasão holandesa, e onde, por cinco anos, 500 pessoas ficaram abrigadas, resistindo”, detalha Lucia.

Artistas convidados

O Urbe-se convidou artistas pernambucanos de diferentes gerações, cujos trabalhos se manifestam em diferentes linguagens artísticas, para criar obras inéditas e dialogar com as memórias desses lugares através das projeções de vídeo mapping.



A técnica audiovisual projeta imagens em espaços e edificações, dialogando com a arquitetura e a forma da superfície. Integram a programação Maurício Castro, Juliana Notari, Clara Nogueira, Coletivo IAE (Inconsistência, Acaso e Erro) - formado por João Lin e Hassan Santos - e Coletivo Mutirão.

O festival conta ainda com a participação do coletivo VJs Retinantz, composto por Gabriel Furtado e Cauê Nascimento, que fará as projeções de video mapping e foi responsável pelo suporte técnico para a criação das obras em vídeo dos artistas convidados; e o músico Alex Mono, que contribuiu com a criação de trilhas sonoras para os vídeos criados.



Durante as projeções, haverá também performances sonoras ao vivo do Coletivo IEA, composto por João Lin e Hassan Santos.

Exibição

Durante o festival, serábida a animação inédita do mural “Batalha dos Guararapes”, de Francisco Brennand (in memoriam), que tem 2,20 metros de altura por 32,11 de comprimento, e retrata os esforços dos pernambucanos para expulsar os holandeses, após a invasão no século XVII.



O evento é considerado um dos fundadores do entendimento da pátria brasileira, com a união de representantes brancos, indígenas e negros.



Sobre o homenageado

Francisco Brennand foi convidado pelo projeto no início de 2019 e autorizou a intervenção na sua obra, que originalmente ficava na rua das Flores, mas hoje está na rua Antônio Falcão, em Boa Viagem.



Brennand faleceu em dezembro daquele ano e, por isso, esta edição presta uma homenagem ao icônico artista visual pernambucano que guarda ainda outra ligação com a proposta do festival.

O artista foi um dos grandes articuladores do projeto que fez com que a antiga Casa de Detenção fosse transformada na Casa da Cultura.



Ele também foi um dos colaboradores do Movimento de Cultura Popular (MCP), que buscava ampliar o acesso à educação e à cultura para a classe trabalhadora, de uma forma libertadora e democrática, do qual participaram também outros pensadores e artistas



Paulo Freire, Abelardo da Hora, Germano Coelho, Anita Paes Barreto, Luiz Mendonça, entre outros nomes estiveram ligadosao MCP.



Brennand também ilustrou a cartilha para alfabetização de adultos criada por Paulo Freire. O casarão onde está o Memorial da Democracia em Pernambuco também foi sede do MCP, sendo desativado de forma abrupta pela ditadura militar, em 1964.

Exposição

De 12 a 14 de novembro, o festival apresenta a exposição coletiva “Arte, Cidade e Democracia”, com visitação das 11h às 17h, no Memorial da Democracia de Pernambuco.



A mostra reúne recortes das pesquisas de quatro projetos que abordam a relação entre arte e cidade: o Circuito da Poesia, o Guia Comum do Centro do Recife, o mapeamento Trilhas do Graffiti e o projeto Recife Arte Pública.



Estarão em exibição trabalhos em fotografia, mapas, esboços e livros que revelam esculturas, murais, grafites, lugares e situações poéticas presentes em espaços públicos do Recife.

Oficinas

O eixo formativo do Urbe-se conta com duas oficinas que focam na relação entre arte urbana e tecnologia, ambas com realização no Memorial da Democracia, onde também serão apresentados os trabalhos de finalização das atividades.



No dia 13/11, das 14h às 17h, o artista multimídia Gools VJ ministra “VJing e Video Mapping”. De caráter teórico e prático, a oficina oferece uma introdução ao universo do VJ (video jocking, quando há manipulação em tempo real de imagens, em diálogo com a música) e às projeções mapeadas.



Ao final, será criada uma obra coletiva em vídeo que será projetada no festival.

No dia 14 de novembro, Nathê Ferreira, grafiteira, educadora social e ativista, conduz a Oficina de Grafite, com abordagem teórica e prática sobre a linguagem do grafite, com foco em questões sociais e na presença de mulheres na arte urbana.



Os participantes serão convidados para uma ação coletiva de grafite em um mural nos jardins do Memorial da Democracia.

As inscrições para ambas são gratuitas aconteceram de 04 a 10 de novembro , com 50% destinadas a pessoas negras, indígenas, PcD, moradores da periferia e LGBTQIAPN+.

O Urbe-se tem incentivo do Funcultura, através da Fundarpe, Secretaria de Cultura de Pernambuco e Governo de Pernambuco.

SERVIÇO:

2ª edição do Urbe-se

Datas e locais das projeções:

13 de novembro – Casa da Cultura (Rua Floriano Peixoto, s/n, Santo Antônio)

14 de novembro – Memorial da Democracia de Pernambuco (Sítio Trindade - Estrada do Arraial, s/n, Casa Amarela)

15 de novembro – Monumento Tortura Nunca Mais (Rua da Aurora, s/n, Santo Amaro)

Horário: 19h às 21h

Gratuito

Confira a programação completa do Urbe-se:

Dia 12/11 (terça-feira):

Exposição “Arte, Cidade e Democracia”

Horário: 11h às 17h (até o dia 14/11)

Local: Memorial da Democracia de Pernambuco

Dia 13/11 (quarta-feira):

Oficina VJing e Video Mapping, com Gools VJ

Horário: 14h às 17h

Local: Memorial da Democracia de Pernambuco

Roda de Conversa com os artistas

Horário: 18h

Local: Casa da Cultura

Projeções de video mapping

Horário: 19h às 22h

Local: Casa da Cultura

Dia 14/11 (quinta-feira):

Oficina de Grafite, com Nathê Pereira

Horário: 10h às 17h

Local: Memorial da Democracia (Estrada do Arraial, s/n, Casa Amarela)

Projeções de Video Mapping

Horário: 19h às 21h

Local: Memorial da Democracia (Estrada do Arraial, s/n, Casa Amarela)

Dia 15/11 (sexta-feira):

Projeções de Video Mapping

Horário: 19h às 21h

Local: Monumento Tortura Nunca Mais (Rua da Aurora, s/n, Santo Amaro)

