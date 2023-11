Festival Varilux de Cinema Francês inicia 14ª edição nesta quinta-feira (19); veja a programação

A- A+

Em sua 14ª edição, o Festival Varilux de Cinema Francês ocupa os cinemas de diversas cidades do País, desta quinta-feira (9) até 22 de novembro. Em Pernambuco, haverá sessões nas cidades do Recife, Palmares, Afogados da Ingazeira e Triunfo.

Com 19 longas-metragens em sua programação, o festival traz um recorte da filmografia francesa recente. Serão exibidos também os clássicos “E Deus criou a Mulher” (1956), de Roger Vadim, e “O Desprezo” (1963), de Jean-Luc Godard, que têm Brigitte Bardot como protagonista. Já uma minissérie biográfica em seis episódios sobre a atriz francesa terá sessões apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Películas inéditas no Brasil e que foram premiadas em grandes festivais integram a seleção deste ano. Um dos destaques é “Anatomia de uma Queda”, de Justine Triet, que levou a Palma de Ouro no último Festival de Cannes. O longa aborda a investigação de uma morte em circunstâncias suspeitas.



“Making Of”, de Cédric Kahn, chega ao Brasil antes mesmo de estrear oficialmente na França. Denis Ménochet e Marina Fois protagonizam “As Bestas”, sobre um casal que se muda para uma aldeia galega para se conectar à natureza. O site oficial do Varilux traz os horários das sessões em cada cidade.

Conheça os filmes do 14º Festival Varilux de Cinema Francês:



A MUSA DE BONNARD / Bonnard, Pierre et Marthe

Seleção Cannes Premiere do 76º Festival de Cinema de Cannes!

2023|Romance|Drama|2h02|Distribuição:California Filmes|14 Anos

Direção: Martin Provost

Elenco: Cécile de France, Vincent Macaigne, Stacy Martin

Sinopse: A vida do pintor francês Pierre Bonnard (1867-1947) e de sua eSPosa, Marthe de Méligny (1869-1942), ao longo de cinco décadas. O homem que seu país natal apelidou de “pintor da felicidade” não seria o pintor que todos conhecem sem a enigmática Marthe que sozinha ocupa quase um terço da sua obra…

A VIAGEM DE ERNESTO E CELESTINE / Ernest et Célestine, le voyage en Charabie

2022|Animação|1h21|Distribuição:Bonfilm|Livre

Direção:Julien Chheng e Jean-Christophe Roger

Com as vozes de: Lambert Wilson, Michel Lerousseau, Lévanah Solomon, Pauline Brunner

Sinopse: Ernesto e Celestine estão viajando de volta ao país de Ernesto para consertar seu violino quebrado. Esta terra exótica é o lar dos melhores músicos do planeta e a música enche constantemente o ar de alegria. Porém, ao chegarem, os dois heróis descobrem que todas as formas de música foram proibidas há muitos anos.

ALMAS GÊMEAS / Les âmes soeurs

2023|Drama|1h40|Distribuição:Zeta Filmes|14 Anos

Direção:André Téchiné

Elenco: Benjamin Voisin, Noémie Merlant, Audrey Dana

Sinopse: Após um ataque contra seu comboio militar no Mali, o tenente francês David Faber é trazido de volta à França para se recuperar. Profundamente queimado e com amnésia severa, ele passa meses em recuperação, sob a cuidadosa vigilância de sua preocupada e devotada irmã Jeanne, que eSPera que ele recupere sua memória. Mas estranhamente, ele não parece muito ansioso para se reconciliar com quem era.

ANATOMIA DE UMA QUEDA / Anatomie d’une chute

Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes de 2023

2023|SuSPense|Drama|2h32|Distribuição:Diamond|16 ANOS

Direção:Justine Triet

Elenco: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner

Sinopse: Vencedor da Palma de Ouro 2023, Anatomia de Uma Queda é um retrato envolvente de uma mulher sendo julgada pelo assassinato de seu marido. No filme, a vida da escritora alemã Sandra (Sandra Hüller) desmorona quando seu marido, Samuel, é encontrado morto. Aos poucos, o julgamento deixa de ser apenas uma investigação das circunstâncias da morte de Samuel e se torna uma inquietante jornada psicológica às profundezas da relação conturbada do casal.

AS BESTAS / As Bestas

Filme apresentado na mostra Première no Festival de Cannes de 2022

Prêmios Goya e Prêmios CEC em 2023 de Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e Melhor Filme

2022|SuSPense|Drama|2H17|Distribuição: Belas Artes-Pandora|14 anos

Direção: Rodrigo Sorogoyen

Elenco: Denis Ménochet, Marina Fois, Luis Zahera

Sinopse: Um casal francês se muda para uma vila no interior da Galícia, buscando proximidade com a natureza. Eles levam uma vida sossegada, plantam vegetais e recuperam casas abandonadas, mas não têm uma boa relação com os outros habitantes. Após rejeitar um projeto de energia elétrica eólica, dois irmãos da vizinhança se desentendem e levam a situação ao limite.

CONDUZINDO MADELEINE / Une Belle course

Filme apresentado na abertura do festival de cinema francófono de Angoulême de 2022 e no festival internacional de cinema de Toronto de 2022

2022|Drama|1h31|Distribuição:California Filmes|Livre

Direção: de Christian Carion

Elenco: Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz

Sinopse: Madeleine, 92 anos, chama um táxi para chegar à casa de repouso onde deverá morar a partir de agora. Ela pede a Charles, um motorista um tanto desiludido, que passe pelos lugares que importaram em sua vida, para vê-los uma última vez. Aos poucos, pelas ruas de Paris, Madeleine revela um passado extraordinário que perturba Charles. Há viagens de táxi que podem mudar uma vida.

CRÔNICA DE UMA RELAÇÃO PASSAGEIRA / Chroniques d’une liaison passagère

Filme apresentado na mostra Première no Festival de Cannes de 2022

2022|Romance| Drama|1H40 |Distribuição: Mares Filmes|14 anos

Direção: Emmanuel Mouret

Elenco: Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet

Sinopse: Durante uma festa, Charlotte, uma mãe solteira, conhece Simon, um homem casado. Este novo casal concorda em se ver apenas por diversão, sem vivenciar nada além. Porém, essa relação sem futuro fica perturbada quando novos sentimentos aparecem.

CULPA E DESEJO / L’été dernier

Seleção Oficial do Festival de Cannes de 2023!

Suspense|Drama|1H44|Distribuição:Synapse|16 Anos

Direção: Catherine Breillat

Elenco: Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivier Rabourdin

Sinopse: Anne é uma renomada advogada especializada em violência sexual contra menores. Ao conhecer o filho de 17 anos de seu atual parceiro, ela inicia um relacionamento com ele. Ao fazê-lo, corre o risco de pôr em risco a sua carreira e desmembrar a sua família.

DISFARCE DIVINO / Magnificat

2023|Drama|1h38|Distribuição:Bonfilm|14 anos

Direção: Virginie Sauveur

Elenco: Karin Viard, François Berléand, Nicolas Cazalé

Sinopse: Quando um padre idoso falece, a chanceler encarregada da diocese, Charlotte, descobre que ele era uma mulher. Sem que ninguém suspeitasse, o padre estava praticando sua vocação por anos. Consternada, Charlotte decide iniciar uma investigação em meio a comunidade.

MAESTRO(S) / Maestro(s)

2022|Drama|1h36|Distribuição:Bonfilm|Livre

Direção: Bruno Chiche

Elenco: Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou, Caroline Anglade

Sinopse: O maestro Denis Dumar ganhou mais um prêmio nas Victoires de la Musique Classique, evento anual de premiação de música clássica francesa. Logo em seguida, seu pai, François - um brilhante maestro de renome internacional - recebe um telefonema anunciando que foi escolhido para reger a orquestra do Teatro Scala de Milão. Sendo esse seu maior sonho, ambos vibram com a notícia. Porém, Denis rapidamente se desilude ao descobrir que, na verdade, ele é quem foi escolhido para ir a Milão, e não seu pai.

MAKING OF / Making Of

2023|Drama|1H59|Distribuição: Bonfilm|Livre

Direção: Cédric Kahn

Elenco: Denis Podalydès, Jonathan Cohen, Emmanuelle Bercot, Stefan Crepon

Sinopse: Simon, um diretor experiente, começa a rodar um filme sobre a luta dos trabalhadores para salvar sua fábrica. Mas nada sai como planejado. Sua produtora deseja reescrever o final, sua equipe entra em greve, sua vida pessoal está em ruínas; e para piorar as coisas, o ator principal é um desagradável egocêntrico. Joseph, um jovem que deseja entrar na indústria do cinema, aceita dirigir o making of. Ele leva seu papel muito a sério e começa a capturar toda a confusão, provando que o making of pode às vezes ser bem melhor que o próprio filme!

MEMÓRIAS DE PARIS / Revoir Paris

2022|Drama|1H45|Distribuição: Mare Filmes|14 anos

Direção:Alice Winocour

Elenco: Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin

Sinopse: Três meses depois de sobreviver a um ataque terrorista em um bistrô parisiense, Mia ainda está traumatizada e incapaz de se lembrar dos acontecimentos daquela noite. Em um esforço para finalmente seguir em frente, ela investiga suas memórias e refaz seus passos.

MEU NOVO BRINQUEDO / Le Nouveau jouet

2022|Comédia|1H52|Distribuição: A2|Classificação: Livre

Direção:James Huth

Elenco: Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu

Sinopse: Pensando no sustento de sua futura família, Samy aceita um trabalho como vigia noturno em uma loja de luxo. Philippe Etienne, o homem mais rico da França, decide inaugurar sua loja de brinquedos e diz à seu filho, Alexandre, que pode escolher o que mais desejar como presente de aniversário. Alexandre escolhe Samy como seu novo brinquedo.

O ASTRONAUTA / L’astronaute

2022|Drama|1h50|Distribuição:Bonfilm|Livre

Direção: Nicolas Giraud

Elenco: Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent

Sinopse: Engenheiro de aeronáutica na empresa ArianeSPace, Jim se dedicou durante anos a um projeto secreto: construir seu próprio foguete e realizar o primeiro voo eSPacial tripulado amador. Mas para realizar seu sonho, ele deve aprender a compartilhá-lo.

O DESAFIO DE MARGUERITE/Le Théorème de Marguerite

Destaque na primeira edição do Festival Internacional de Cinema de Biarritz

Filme apresentado na Sessão ESPecial do Festival de Cannes de 2023

2023|Drama|1h52 |Distribuição:Synapse|14 Anos

Direção: Anne Novion

Elenco: Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau

Sinopse: O futuro de Marguerite parece claro. Brilhante aluna de Matemática na renomada Escola Normal Superior de Paris e a única menina de sua classe, ela está finalizando uma tese que deverá apresentar diante de um público de pesquisadores. No grande dia, um erro abala todas as suas certezas e ela decide abandonar a faculdade, esquecer de vez a matemática e começar uma nova vida.

O LIVRO DA DISCÓRDIA / Youssef Salem a du succès

2023|Comédia|1h37|Distribuição:Bonfilm|Livre

Direção: Baya Kasmi

Elenco: Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani, Tassadit Mandi

Sinopse: Youssef Salem tem 45 anos, é descendente de uma família de imigrantes argelinos e vive em Paris onde se dedica à escrita. Após uma série de contratempos, ele decide escrever um romance parcialmente autobiográfico, inSPirado na sua juventude e em particular nos tabus que rodeiam a sexualidade no ambiente onde cresceu. O livro provoca um debate público apaixonado, mas também gera uma tensão no seio da sua família, que Youssef tentará manter unida o melhor que puder.

O RENASCIMENTO/Un coup de maître

2023|Comédia|Drama|1h35|Distribuição:Bonfilm|Livre

Direção: Rémi Bezançon

Elenco: Vincent Macaigne, Bouli Lanners, Bastien Ughetto

Sinopse: Dono de uma galeria de arte, Arthur Forestier representa Renzo Nervi, um pintor em plena crise existencial. Os dois homens sempre foram amigos e, apesar de todos os contratempos, o amor pela arte os une. Sem inSPiração há vários anos, Renzo gradualmente afunda em um radicalismo que o torna incontrolável. Para salvá-lo, Arthur desenvolve um plano ousado que acabará testando sua relação. Até onde você iria pela amizade?

ORLANDO, MINHA BIOGRAFIA POLÍTICA / Orlando, ma biographie politique

2023|Documentário|Ficção|1H38|Distribuição: Filmes do Estação|14 anos

Direção:Paul B. Preciado

Elenco: Paul B. Preciado, Frédéric Pierrot, Amir Baylly

Sinopse: O filme é uma adaptação de uma das obras mais conceituadas da escritora inglesa Virginia Woolf, “Orlando”, em que o realizador, Paul B. Preciado, dirige uma carta à escritora a dizer que a sua personagem Orlando tornou-se real: o mundo está a tornar-se orlandesco. Preciado convocou um teste de elenco com 25 pessoas diferentes, todas trans e não binárias, para interpretar a personagem fictícia de Virginia Woolf, enquanto narram as suas próprias vidas. O filme reúne ainda uma série de imagens de arquivo sobre pessoas trans de meados do século XX que evocam os verdadeiros Orlandos históricos na sua luta pelo reconhecimento e visibilidade.

SOB AS ESTRELAS/A la belle étoile

2023|Comédia|1h50|Distribuição:Mares Filmes|Livre

Direção: Sébastien Tulard

Elenco: Riadh Belaïche, Loubna Abidar, Christine Citti

Sinopse: Desde cedo, Yazid teve apenas uma paixão: cozinhar. Criado entre uma família adotiva e um abrigo, o jovem forjou um caráter indomável. De Epernay à Paris, passando por Mônaco, ele tenta realizar seu sonho: trabalhar com os maiores confeiteiros e se tornar o melhor.

E DEUS CRIOU A MULHER/Et Dieu créa la femme

1956|Romance|Drama|1H35|14 anos

Direção: Roger Vadim

Elenco: Brigitte Bardot, Curd Jürgens, Jean-Louis Trintignant, Donovan Leitch Jr.

Sinopse: Na pequena comuna de Saint-Tropez, a sedutora órfã Juliette é o objeto de desejo de todos os homens. Ela provoca o milionário Eric e se sente atraída por Antoine. Para fugir do orfanato, ela aceita se casar com Michel, o irmão mais jovem de Antoine.

O DESPREZO/Le Mépris

1963|Romance|Drama 1h43|16 Anos

Direção:Jean-Luc Godard

Elenco: Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Jack Palance, Giorgia Moll e Fritz Lang

Sinopse: O escritor e roteirista Paul Javal leva uma vida feliz com sua eSPosa Camille. O famoso produtor americano Jeremy Prokosch, o convida para trabalhar numa adaptação do poema épico Odisseia, dirigida por Fritz Lang na Cinecittà, em Roma. O casal então vai até o local e conhece a equipe de filmagem. Prokosch logo avança em direção a Camille na frente de Paul, e então conflitos estratificados ocorrem entre arte e negócios. Esta tentativa de sedução soará como a sentença de morte para o relacionamento de Paul e Camille.



