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BAHIA

Festival de Verão de Salvador: João Gomes, Péricles e Maria Bethânia estão entre as atrações

Edição 2027 do festival traz programação diversa com MPB, samba e pagode, piseiro, forró e axé

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Foto: João Gomes (Paullo Almeida/Folha de Pernambuco) // Péricles (Rodolfo Magalhães/Divulgação) e Maria Bethânia (Fábio Porciúncula/AFP)

Vai ser na base do piseiro e do forró, mas também da MPB, do pop, do samba e do pagode a edição 2027 do Festival de Verão de Salvador - marcado para acontecer nos dias 23 e 24 de janeiro na Arena Festival, na capital baiana.

Diversa, a line-up da 26ª edição de um dos festivais mais aclamados do verão, povoa o palco por gêneros e gerações que prezam pela pluralidade da música. Que o diga a presença de nomes como Maria Bethânia e do "Grande Encontro", formado por Alceu Valença, Elba e Geraldo Azevedo.

Mas a festa segue, também, sem perder de vista suas origens com o axé de Saulo e o rebolado do pagode baiano do grupo É O Tchan, além da percussão atemporal da Timbalada e do Olodum.

 

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O pop é outro gênero que integra a programação com show de Marina Sena. E, claro, não poderia faltar o piseiro e o forró de um dos queridinhos da geração atual da musicalidade pernambucana, o cantor João Gomes.

Realizado por Salvador Produções e Bahia Eventos, em parceria da MC Connections e Leve Criações, o Festival de Verão de Salvador 2027 tem curadoria do diretor artístico do evento Zé Ricardo e iniciará a venda dos ingressos em outubro.

Confira programação

Sábado, 23 de janeiro
Os Gilsons
BaianaSystem convida Iza
Maria Bethânia
“O Grande Encontro” — Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo
“As Vozes” — Péricles e Ferrugem
É o Tchan

Domingo, 24 de janeiro
Marina Sena
João Gomes
Saulo
Timbalada & Olodum

SERVIÇO
Festival de Verão de Salvador
Quando: sábado (23) e domingo (24) de janeiro
Onde: Arena Festival - Av. Luís Viana, 9581, Paralela, Salvador (BA)
Informações: @festivalverao

 

 

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