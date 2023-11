Festival Verouvindo: confira programação dos filmes que integram a 8ª edição

A- A+

"Dorme Pretinho", de Lila Letícia e "Ciranda Feiticeira", de Thiago Delácio, estão entre os curtas que integram a programação gratuita da 8ª edição do Festival Verouvindo - pensado para celebrar o cinema de rua em meio a experiências inclusivas, com recursos de acessibilidade em audiodescrição (AD), Tradução Audiovisual em Língua de Sinais (Tals) e Legendas para Surdos e Ensurdecidos (LSE).

Marcado para iniciar na próxima segunda-feira, 20, o festival terá exibições no Cinema do Museu (Fundaj Casa Forte) e no cine da Universidade Federal de Pernambuco.



E entre curtas e longas, a programação seguirá até o dia 2 de dezembro com acessibilidades aparentes - sem a mediação de aplicativos - e sempre em sessões bilíngues de português e de Libras.



Sessão Memória

Com foco no cinema de rua, a edição do Verouvindo - que na edição homenageia o professor e tradutor de Libras Alessandro Vasconcelos e a audiodescritora e doutora em Estudos de Linguagem Larissa Costa - traz a Sessão Memória abrindo a programação no sábado, dia 2, com exibição do filme "Censura Livre" (1981), de Ivan Cordeiro e, em seguida, com o tema "Das Telas às Ruas: o Recife Cinematográfico" será ministrada uma aula pela professora de Cinema da UFPE, Amanda Mansur - que também é curadora do Festival.





O curta "Quem me Quer", de Tiago Pinheiro - documentário acerca do Cinema São Luiz - ganha exibição no mesmo dia. Na ocasião, o público poderá participar com perguntas e respostas.



Ainda no sábado, à tarde, uma excursão percorrerá antigos cinemas do Centro do Recife, com o Coletivo #CineRuaPE à frente do "Passeio Fantasma" - em alusão ao mapa afetivo que o cineasta Kleber Mendonça apresentou em "Retratos Fantasmas", produção que ganha exibição do Verouvindo em seu derradeiro dia.

Mostras

Com profissionais da acessibilidade de diversos estados do País, as mostras competitivas da edição - que conta com o fomento do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura do Recife - concorrem aos prêmios Melhor Audiodescrição e Melhos Tals nas categorias: ficção, documentário e animação.



O público vai poder votar com cédulas em braile, em tinta e fonte ampliada, para eleger a Melhor Audiodescrição e a Melhor Tals pelo Júri Popular.

Além da programação de filmes, o Verouvindo também traz atividades formativas com cursos, oficinas, palestras e debates sobre acessibilidade comunicacional, tendo à frente especialistas, profissionais, estudantes e o público em geral.

PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira, 20 | Cinema da UFPE



14h - Documentário "A Carta de Esperança de Garcia", de Douglas Machado (2023, 105 minutos)



Domingo, 26 | Cinema do Museu, Fundaj (Casa Forte)



19h - "Paloma", filme de Marcelo Gomes (104 minutos)

Terça-feira, 28 | Fundaj/Museu



9h - "Pedrinho e a Chuteira da Sorte", série de animação lançada em 2018, da Viu Filmes (44 minutos)

Quarta-feira, 29 | Cinema do Museu, Fundaj (Casa Forte)



9h - "Caryocar Coriaceum", de Valéria Pinheiro, Adriana Pimentel e Marcelo Paes de Carvalho (2023, 21min); "Além da Lenda: Bicho Papão", de Camila Monart e Vanessa Macedo (2022, 5min22) e "Luta", de Raphael Erichsen e Tarso Araújo (2020, 4min28)

14h - Mostra competitiva de audiodescrição com diversos filmes

Quinta-feira, 30 | Cinema do Museu, Fundaj (Casa Forte)



14h30 - Mostra de curtas pernambucanos do Prêmio Serviço VerOuvindo de Acessibilidades - com a presença de Lia de Itamaracá e exibição dos filmes: "Recife de Dentro para Fora", de Kátia Mesel, (1997, 16 min); "Ciranda Feiticeira, de Thiago Delácio ( 2023, 8 min) e "Dorme Pretinho", de Lia Letícia (2022, 8 min53).

Sexta-feira, 1º de dezembro | Cinema do Museu, Fundaj (Casa Forte)

14h - "Surdes", de Thays Prado (2023, 1h13)

Sábado, 2 de dezembro | Cinema do Museu, Fundaj (Casa Forte)

10h - "Censura Livre", de Ivan Cordeiro

10h30 - "Das Telas às Ruas: o Recife Cinematográfico": aula com Amanda Mansur, curadora do Festival.

11h30 - "Quem Me Quer", de Tiago Pinheiro

16h - "Passeio Fantasma", com o Coletivo #CineRuaPE - excursão pelo mapa afetivo de Kleber Mendonça Filho

19h - Premiação da Mostra Competitiva

19h30 - "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho

Serviço

Festival VerOuvindo - 8ª edição

Quando: de 20 de novembro a 2 de dezembro

Onde: Cinema da UFPE e Cinema do Museu/Fundaj (Casa Forte)

