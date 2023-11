Festival VerOuvindo promove roda de conversa com Lia de Itamaracá, nesta quinta (30)

A- A+

O Festival VerOuvindo vai promover, na tarde desta quinta-feira (30), a partir das 14h, uma tarde de exibição de filmes pernambucanos no cinema Museu, da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no bairro de Casa Forte, seguida de uma roda de conversa com a cantora e compositora Lia de Itamaracá e Roda de Ciranda com a Ciranda Imperial.



Os curtas pernambucanos "Dorme Pretinho", de Lia Letícia; "Ciranda feiticeira", de Thiago Delácio, e "Recife de dentro para fora", de Kátia Mesel - frutos do Prêmio Serviço VerOuvindo de Acessibilidade - são as produções que serão exibidas, com entrada gratuita.

As exibições dos curtas serão apresentadas com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência: audiodescrição (AD), Tradução Audiovisual em Língua de Sinais (Tals) e Legendas para Surdos e Ensurdecidos (LSE). Em sua 8ª edição, o VerOuvindo celebra o cinema de rua e promove uma experiência inclusiva no audiovisual brasileiro. A programação segue até o dia 02 de dezembro.

As exibições dos curtas serão apresentadas com recursos de acessibilidade | Foto: Alex Costa/Divulgação

“Na primeira edição, em 2014, o VerOuvindo tornou-se pioneiro no Brasil na difusão audiovisual com as acessibilidades gravadas. É um festival que produz, exibe e discute a acessibilidade no cinema, refletindo sobre a técnica e a estética da audiodescrição, da Libras e da legenda para surdos e ensurdecidos - LSE”, ressalta Liliana Tavares, diretora executiva do VerOuvindo e gestora da Com Acessibilidade Comunicacional, empresa que atua na execução de projetos de acessíveis, principalmente, no audiovisual e nas artes visuais.



“É um evento que, além de promover o acesso do público com deficiência às salas de cinema, atua também na formação e no reconhecimento dos profissionais da acessibilidade no audiovisual”, complementa.

O Festival tem incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura do Recife. Premiado, em 2018 foi vencedor do Concurso de Boas Práticas da Sociedade Civil do Mercosul em Acessibilidade no Audiovisual, da Recam. No mesmo ano, recebeu o Voto de Aplauso, da Câmara dos Vereadores da Cidade do Recife, e, em 2021, recebeu o Voto de Aplauso da Assembleia Legislativa de Pernambuco.

Confira a programação completa do Festival VerOuvindo:

Quinta-feira, dia 30 de novembro | Fundaj/Museu

14h30 - Mostra de curtas pernambucanos do Prêmio Serviço VerOuvindo de Acessibilidades:

Recife de dentro para fora, de Kátia Mesel (16 minutos, documentário, livre, 1997) - Filme inspirado em poema de João Cabral de Melo Neto e sua vida no Capibaribe.

Ciranda feiticeira, de Thiago Delácio (8min, animação, livre, 2023) - Janaina compartilha com sua mãe o ritual da pesca na Ilha de Itamaracá. Elas enfrentam a dor e a beleza dos ciclos da vida com sonho, poesia e música.

Dorme Pretinho, de Lia Letícia (8min53, videoclipe, livre, 2022) - Dorme Pretinho, filme da música de Lia de Itamaracá, faz um recorte poético da infância de Lia com sua mãe Matildes na Ilha de Itamaracá. Era do mangue que Matilde tirava parte do sustento e alimentava Lia e seus irmãos. A partir dessas memórias, a obra navega pelo ofício das mulheres marisqueiras da Ilha que, por gerações, nutre seus filhos e a comunidade.

Sexta-feira, 1º de dezembro | Fundaj/Museu

14h - Surdes, de Thays Prado (1h13, documentário, classificação 12 anos, 2023) - Jovens, artistas, influencers e surdos. Encontraram na criatividade um superpoder e na internet, uma ponte para o mundo. Surdes é um documentário que acompanha seis influenciadores prestes a começar um novo projeto criativo. Enquanto nos envolvemos com o desenrolar dos projetos, também mergulhamos em suas experiências individuais em relação à família, gênero, raça e sexualidade. E entendemos como se tornaram uma inspiração para a comunidade surda criar estratégias e ocupar espaços em um mundo feito para ouvintes.

Sábado, dia 02 de dezembro | Fundaj/Museu

10h - Censura livre, de Ivan Cordeiro (28min, documentário, livre, 1981) - Super-8 mostra o fim dos cinemas de rua no Recife. Torre, Ideal , Brasil, Coliseu, Boa Vista, Império... Um Carlitos tropical passeia nos espaços abandonados de uma sala de cinema suburbana.

10h30 - Das telas às ruas: o Recife Cinematográfico - Aula com Amanda Mansur, curadora do Festival.

11h30 - Quem me quer, de Tiago Pinheiro (15min, documentário, livre, 2011) - Memórias de quem tem o Cinema São Luiz em um lugar de afeto nas suas vidas

16h - Passeio fantasma, com o Coletivo #CineRuaPE - excursão pelo mapa afetivo de Kleber Mendonça Filho

19h - Premiação da Mostra Competitiva

19h30 - Retratos fantasmas, de Kleber Mendonça Filho (1h31min, documentário, classificação 12 anos, 2023) - Como em tantas cidades do mundo ao longo do século XX, milhões de pessoas foram ao cinema no centro do Recife. Com a passagem do tempo, as ruínas dos grandes cinemas revelam algumas verdades sobre a vida em sociedade.

Serviços:

Festival VerOuvindo

Data: Até 02 de dezembro

Local: Cinema da UFPE - Cidade Universitária, Recife

Cinema do Museu/Fundaj - Av. Dezessete de Agosto, 2187 - Casa Forte, Recife

Jornada VerOuvindo

Dias 30 de novembro e 01 de dezembro: Seminário

Local: Cinema da Fundação - Derby, na Rua Henrique Dias, 609 - Derby, Recife

