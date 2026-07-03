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EVENTO Parque Santana estreia Festival Vila Santana, com música e circo Programação ocorre neste sábado (4), das 15h às 21h

O Parque Santana recebe o público, neste sábado (4), para a primeira edição do Festival Vila Santana. A programação cultural reúne apresentações musicais e de circo, das 15h às 21h.

Uma das primeiras atrações é o espetáculo infantil “Garret Circus”, que une o teatro à linguagem do circo, às 16h. Logo depois, às 17h, Gangga Barreto e Sérgio Lima revisitam clássicos da MPB em um show intimista.



Para encerrar a programação, às 18h30, o cantor e compositor pernambucano Adalberto sobe ao palco com um repertório autoral marcado por poesia, ancestralidade e referências à música nordestina. A curadoria do festival, que tem acesso gratuito, é da Vamô! Mercado Criativo.

Serviço:

Festival Vila Santana

Quando: neste sábado (4), das 15h às 21h

Onde: Parque Santana - Rua Jorge Gomes de Sá, Santana, Recife

Entrada gratuita

Confira a programação:

16h - Garret Circus

17h - Gangga Barreto e Sérgio Lima

18h30 - Cantor e compositor Adalberto



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