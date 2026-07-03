Sex, 03 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta03/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EVENTO

Parque Santana estreia Festival Vila Santana, com música e circo

Programação ocorre neste sábado (4), das 15h às 21h

Reportar Erro
Cia Garret Circus se apresenta no Parque SantanaCia Garret Circus se apresenta no Parque Santana - Foto: Divulgação

O Parque Santana recebe o público, neste sábado (4), para a primeira edição do Festival Vila Santana. A programação cultural reúne apresentações musicais e de circo, das 15h às 21h.

Uma das primeiras atrações é o espetáculo infantil “Garret Circus”, que une o teatro à linguagem do circo, às 16h. Logo depois, às 17h, Gangga Barreto e Sérgio Lima revisitam clássicos da MPB em um show intimista. 
 

Leia também

• Flávio Leandro apresenta show "De Mala e Cuia" no Teatro do Parque, em agosto

• New Order fará show único em São Paulo em novembro; saiba como garantir o seu ingresso

• Cantor de forró tranquiliza fãs após acidente durante show em Pernambuco

Para encerrar a programação, às 18h30, o cantor e compositor pernambucano Adalberto sobe ao palco com um repertório autoral marcado por poesia, ancestralidade e referências à música nordestina. A curadoria do festival, que tem acesso gratuito, é da Vamô! Mercado Criativo.

Serviço:
Festival Vila Santana
Quando: neste sábado (4), das 15h às 21h
Onde: Parque Santana - Rua Jorge Gomes de Sá, Santana, Recife
Entrada gratuita

Confira a programação:
16h - Garret Circus
17h - Gangga Barreto e Sérgio Lima
18h30 - Cantor e compositor Adalberto
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter