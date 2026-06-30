Festival Virtuosi promove concertos gratuitos em Gravatá e Garanhuns, no Agreste; confira
Sob direção artística da pianista Ana Lúcia Altino, o evento terá apresentações de músicos como o franco-libanês Ziad Kreidy
O Festival Virtuosi anunciou sua nova temporada de concertos em dois dos principais polos culturais do interior pernambucano. Em Gravatá, a 16ª edição do festival na cidade acontece de 9 a 11 de julho. Já em Garanhuns, o Virtuosi integra a programação do Festival de Inverno que acontece de 16 a 18 e de 24 a 26 de julho.
Para a edição em Gravatá a programação do evento contará com uma homenagem aos 50 anos da morte do compositor inglês Benjamin Britten abrindo o festival, no dia 9 de julho, às 20h, com a soprano brasileira Gabriella Pace. Com participação do violista Gabriel Marin e da Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência de Nilson Galvão, a artista apresentará a obra “Les Illuminations”, de Britten.
No dia 10, o violista Gabriel Marin retorna aos palcos com o recital “Viola: Lirismo e Virtuose”, onde interpreta obras de Sitt, Vieuxtemps e Schubert, acompanhado ao piano por Ana Lúcia Altino.
O dia 11 contará com programação pela manhã e à noite. Às 11, o recital “França-Brasil”, interpretado pelos pernambucanos Luis Felipe de Oliveira, no piano, e a mezzo-soprano Virginia Cavalcanti. O encerramento acontece às 20h com a apresentação do recital “Liszt: O Mago do Piano” que traz o pianista sino-canadense Tony Yike Yang.
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Em Garanhuns, a abertura acontece no dia 16 de julho, às 19h, com o tenor Thiago Arancam acompanhado da Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência de Nilson Galvão. O artista apresentará um repertório que percorre de Bach e Tchaikovsky a Roberto Carlos e Tom Jobim.
No recital “O Piano Clássico”, que acontece no dia 17, o franco-libanês Ziad Kreidy toca obras de Haydn, Mozart e Schubert. A programação segue, no dia 18, com “O Frevo em Concerto”, entre o flautista pernambucano Cesar Michiles e o pianista, compositor e multi-instrumentista brasileiro André Mehmari.
Inaugurando a segunda semana do festival em Garanhuns, no dia 23 de julho, o Duo Altino, formado pelo violoncelista Leonardo Altino e a pianista Ana Lúcia Altino, apresenta um repertório dedicado a compositores como Bach, Bridge, Bloch, Bartók e Schubert.
O concerto “Stravaganza Musicale”, no dia 24, vai reunir a flautista Sabrina Santos, a mezzo-soprano Virginia Cavalcanti e o pianista Luis Felipe de Oliveira, em um recital dedicado à música francesa.
O encerramento no dia 25, acontece com “A Voz do Violoncelo”, interpretado por Leonardo Altino, atuando desta vez como solista da Orquestra Jovem de Pernambuco, sob o comando do maestro Nilson Galvão. O violoncelista apresentará obras de Vivaldi, Haydn, Elgar e Sarasate.
Sobre o Festival Virtuosi
Criado em 1998 no Recife, o Virtuosi é um dos maiores festivais de música de câmara do Brasil. Fundado pelos músicos Rafael e Ana Lúcia Garcia, tem se destacado por seu compromisso com a promoção da música erudita e a formação de plateias.
Serviço
“16º Virtuosi Gravatá”
Local: Igreja Matriz de Sant’Ana – R. Rui Barbosa, s/n, Centro, Gravatá
Entrada gratuita
9 de julho – 20h
Homenagem aos 50 anos da morte de Benjamin Britten
Gabriella Pace, soprano
Gabriel Marin, viola
Orquestra Jovem de Pernambuco
Nilson Galvão, regente
10 de julho – 20h
Viola: Lirismo & Virtuose
Gabriel Marin, viola
Ana Lúcia Altino, piano
11 de julho – 11h
Recital França-Brasil
Virginia Cavalcanti, mezzo-soprano
Luis Felipe de Oliveira, piano
11 de julho – 20h
Liszt: O Mago do Piano
Tony Yike Yang, piano
“19º Virtuosi na Serra – Garanhuns”
Local: Capela do Seminário São José – Av. Rui Barbosa, 200, Heliópolis, Garanhuns
Horário dos concertos: 19h
Entrada gratuita
16 de julho
Uma Noite com Thiago Arancam
Thiago Arancam, tenor
Orquestra Jovem de Pernambuco
Nilson Galvão, regente
17 de julho
O Piano Clássico
Ziad Kreidy, piano
18 de julho
O Frevo em Concerto
Cesar Michiles, flauta
André Mehmari, piano
23 de julho
Duo Altino
Leonardo Altino, violoncelo
Ana Lúcia Altino, piano
24 de julho
Stravaganza Musicale
Sabrina Santos, flauta
Virginia Cavalcanti, mezzo-soprano
Luis Felipe de Oliveira, piano
25 de julho
A Voz do Violoncelo
Leonardo Altino, violoncelo
Orquestra Jovem de Pernambuco
Nilson Galvão, regente