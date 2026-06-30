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FESTIVAL VIRTUOSI Festival Virtuosi promove concertos gratuitos em Gravatá e Garanhuns, no Agreste; confira Sob direção artística da pianista Ana Lúcia Altino, o evento terá apresentações de músicos como o franco-libanês Ziad Kreidy

O Festival Virtuosi anunciou sua nova temporada de concertos em dois dos principais polos culturais do interior pernambucano. Em Gravatá, a 16ª edição do festival na cidade acontece de 9 a 11 de julho. Já em Garanhuns, o Virtuosi integra a programação do Festival de Inverno que acontece de 16 a 18 e de 24 a 26 de julho.

Para a edição em Gravatá a programação do evento contará com uma homenagem aos 50 anos da morte do compositor inglês Benjamin Britten abrindo o festival, no dia 9 de julho, às 20h, com a soprano brasileira Gabriella Pace. Com participação do violista Gabriel Marin e da Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência de Nilson Galvão, a artista apresentará a obra “Les Illuminations”, de Britten.

No dia 10, o violista Gabriel Marin retorna aos palcos com o recital “Viola: Lirismo e Virtuose”, onde interpreta obras de Sitt, Vieuxtemps e Schubert, acompanhado ao piano por Ana Lúcia Altino.

O dia 11 contará com programação pela manhã e à noite. Às 11, o recital “França-Brasil”, interpretado pelos pernambucanos Luis Felipe de Oliveira, no piano, e a mezzo-soprano Virginia Cavalcanti. O encerramento acontece às 20h com a apresentação do recital “Liszt: O Mago do Piano” que traz o pianista sino-canadense Tony Yike Yang.

Em Garanhuns, a abertura acontece no dia 16 de julho, às 19h, com o tenor Thiago Arancam acompanhado da Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência de Nilson Galvão. O artista apresentará um repertório que percorre de Bach e Tchaikovsky a Roberto Carlos e Tom Jobim.

No recital “O Piano Clássico”, que acontece no dia 17, o franco-libanês Ziad Kreidy toca obras de Haydn, Mozart e Schubert. A programação segue, no dia 18, com “O Frevo em Concerto”, entre o flautista pernambucano Cesar Michiles e o pianista, compositor e multi-instrumentista brasileiro André Mehmari.

Inaugurando a segunda semana do festival em Garanhuns, no dia 23 de julho, o Duo Altino, formado pelo violoncelista Leonardo Altino e a pianista Ana Lúcia Altino, apresenta um repertório dedicado a compositores como Bach, Bridge, Bloch, Bartók e Schubert.

O concerto “Stravaganza Musicale”, no dia 24, vai reunir a flautista Sabrina Santos, a mezzo-soprano Virginia Cavalcanti e o pianista Luis Felipe de Oliveira, em um recital dedicado à música francesa.

O encerramento no dia 25, acontece com “A Voz do Violoncelo”, interpretado por Leonardo Altino, atuando desta vez como solista da Orquestra Jovem de Pernambuco, sob o comando do maestro Nilson Galvão. O violoncelista apresentará obras de Vivaldi, Haydn, Elgar e Sarasate.

Sobre o Festival Virtuosi

Criado em 1998 no Recife, o Virtuosi é um dos maiores festivais de música de câmara do Brasil. Fundado pelos músicos Rafael e Ana Lúcia Garcia, tem se destacado por seu compromisso com a promoção da música erudita e a formação de plateias.

Serviço

“16º Virtuosi Gravatá”

Local: Igreja Matriz de Sant’Ana – R. Rui Barbosa, s/n, Centro, Gravatá

Entrada gratuita

9 de julho – 20h

Homenagem aos 50 anos da morte de Benjamin Britten

Gabriella Pace, soprano

Gabriel Marin, viola

Orquestra Jovem de Pernambuco

Nilson Galvão, regente

10 de julho – 20h

Viola: Lirismo & Virtuose

Gabriel Marin, viola

Ana Lúcia Altino, piano

11 de julho – 11h

Recital França-Brasil

Virginia Cavalcanti, mezzo-soprano

Luis Felipe de Oliveira, piano

11 de julho – 20h

Liszt: O Mago do Piano

Tony Yike Yang, piano



“19º Virtuosi na Serra – Garanhuns”

Local: Capela do Seminário São José – Av. Rui Barbosa, 200, Heliópolis, Garanhuns

Horário dos concertos: 19h

Entrada gratuita

16 de julho

Uma Noite com Thiago Arancam

Thiago Arancam, tenor

Orquestra Jovem de Pernambuco

Nilson Galvão, regente

17 de julho

O Piano Clássico

Ziad Kreidy, piano

18 de julho

O Frevo em Concerto

Cesar Michiles, flauta

André Mehmari, piano

23 de julho

Duo Altino

Leonardo Altino, violoncelo

Ana Lúcia Altino, piano

24 de julho

Stravaganza Musicale

Sabrina Santos, flauta

Virginia Cavalcanti, mezzo-soprano

Luis Felipe de Oliveira, piano

25 de julho

A Voz do Violoncelo

Leonardo Altino, violoncelo

Orquestra Jovem de Pernambuco

Nilson Galvão, regente



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