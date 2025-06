Festival Virtuosi anuncia programação de concerto gratuitos em Garanhuns e Gravatá; confira

A- A+

Garanhuns e Gravatá recebem, neste mês de julho, novas edições do Festival Virtuosi. A programação leva às cidades do Agreste pernambucano concertos gratuitos de grandes nomes da música erudita nacional.

O Virtuosi na Serra, em Garanhuns, chega à sua 18ª edição e integra o calendário oficial do 33º Festival de Inverno da cidade, de 18 a 26 de julho, na Capela do Seminário São José. Edson Cordeiro canta na noite de abertura, em apresentação com a Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência de Carlos Anísio.

De 29 de julho a 2 de agosto será a vez de Gravatá. Com apresentações na Igreja Matriz de Sant’Ana, o 15º Virtuosi traz entre as atrações a soprano Adriane Queiroz, o pianista e compositor André Mehmari, além de concertos celebrativos a Piazzolla, Mozart e Tchaikovsky.

Outro destaque do festival é a realização, no Recife, de masterclasses gratuitas para alunos de instrumentos de cordas. As aulas serão ministradas por Betina Stegmann (violino), Marcelo Jaffé (viola) e Raiff Dantas Barreto (violoncelo), na Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical, com inscrições pelo link.

Programação:

XVIII Virtuosi na Serra - Garanhuns

Capela do Seminário São José (Av. Rui Barbosa, 200, Heliópolis)

Dia 18.07 | 19h

Edson Cordeiro, voz

Orquestra Jovem de Pernambuco

Carlos Anísio, regente

Dia 19.07 | 19h

Recital de piano

Luis Felipe Oliveira

Dia 20.07 | 18h30

Trio Capitu

Sofia Ceccato, flauta

Janaína Perotto, clarinete

Ariana Mendonça, fagote

Dia 24.07 | 19h

Cesar Franck & Rachmaninov

Rafaell Altino, viola

Lucas Thomazinho, piano

Dia 25.07 | 19h

Recital de piano

Lucas Thomazinho

Dia 26.07 | 18h30

Uma Noite na Ópera

Adriane Queiroz, soprano

Orquestra Jovem de Pernambuco

Nilson Galvão, regente

XV Virtuosi de Gravatá

Igreja Matriz de Sant’Ana (Rua Rui Barbosa, Centro de Gravatá)

Dia 29.07 | 20h

Uma Noite na Ópera

Adriane Queiroz, soprano

Orquestra Jovem de Pernambuco

Nilson Galvão, regente

Dia 30.07 | 20h

Uma Noite com Piazzolla

Rafaell Altino, viola

Raiff Dantas, cello

Lucas Thomazinho, piano

Dia 31.07 | 20h

André Mehmari, piano e compositor

Rafaell Altino, viola

André Mehmari, piano

Dia 01.08 | 20h

Mozart & Tchaikovsky

Betina Stegmann, Clóvis Pereira Filho, violinos

Rafaell Altino, Marcelo Jaffé, violas

Raiff Dantas, Nilson Galvão, cellos

Dia 02.08 | 20h

Orquestras e solistas

Betina Stegmann, violino

Marcelo Jaffé, viola

Luis Felipe Oliveira, piano

Orquestra Jovem de Pernambuco

Nilson Galvão, regente



