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SERTÃO Festival Viva Ariano transforma São José do Belmonte em palco da cultura popular Segunda edição do evento reúne literatura, música, artesanato, gastronomia e tradições sertanejas em programação gratuita inspirada no universo de Ariano Suassuna

São José do Belmonte recebe, de sexta (7) a domingo (9), a segunda edição do Festival Viva Ariano, iniciativa dedicada a preservar e difundir o legado de Ariano Suassuna por meio de uma extensa programação cultural.

Com acesso gratuito, o evento espalha atividades por diferentes pontos da cidade e reforça a ligação do município com o imaginário construído pelo autor de A Pedra do Reino.

A agenda contempla encontros literários, apresentações musicais, exposições, oficinas, manifestações da cultura popular, experiências gastronômicas e celebrações religiosas.

A proposta é evidenciar a força das tradições locais, fazendo do festival um espaço de valorização da produção artística e da memória sertaneja.

Neste ano, o tema "Missão, Vocação e Festa" orienta as atividades. A escolha sintetiza o compromisso dos organizadores com a preservação da herança cultural associada a Suassuna, o reconhecimento das expressões populares de São José do Belmonte e a promoção de um encontro que integra artistas, moradores e visitantes.

A abertura, nesta sexta-feira (7), será marcada pela Mostra Literária e Cultural "Meu Coração é Armorial", com debates, palestras, mesas de discussão, narração de histórias e oficina de xiologravura.

À noite, a Praça Sá Moraes exibe o documentário "A Pedra do Reino e o Sertão de Dom Pantero", seguido pela realização da 24ª edição do Festival de Violeiros de São José do Belmonte e de apresentações musicais.

No sábado (8), a programação destaca o 2º Encontro de Bacamarteiros, além de um concurso culinário voltado a pratos preparados com catolé.

O público também poderá acompanhar apresentações de artistas contemplados pela Política Nacional Aldir Blanc e uma sequência de shows.

Durante os três dias do festival, o espaço Projeto Tô na Feira reunirá expositores de artesanato e produtores da gastronomia regional.

O encerramento, no domingo (9), acontece no Sítio Histórico da Pedra do Reino, onde será celebrada uma missa pelos 12 anos do encantamento de Ariano Suassuna, com participação do Coral Renascer.

Em seguida, a programação retorna à Praça Sá Moraes para oficinas de percussão, apresentações musicais e os últimos espetáculos da edição.

O II Festival Viva Ariano é promovido pela Associação Cultural Pedra do Reino (ACPR), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a Prefeitura de São José do Belmonte.



Programação do II Festival Viva Ariano

Sexta-feira, 7 de agosto



Mostra Literária e Cultural – "Meu Coração é Armorial"

Escola Maria José

08h

Abertura oficial

Apresentação cultural

Pronunciamentos das autoridades

09h

Palestra Magna com Gustavo Bezerra

10h

Mesa Literária – Maviael Melo

Mesa Literária – Antônio Marinho

Contação de histórias com Yale Feitosa

Oficina de Xiologravura com Mestre Francorli Lima

15h

Mesa Literária: A Escola na Identificação, Proteção e Difusão do Patrimônio Cultural

Contação de histórias com Yale Feitosa

A partir das 17h

Projeto Tô na Feira (artesanato e gastronomia)

Praça Sá Moraes

18h – Documentário "A Pedra do Reino e o Sertão de Dom Pantero"

19h30 – 24º Festival de Violeiros de São José do Belmonte

23h – Show com Maviael Melo

1h – Show com Raphael Moura

Sábado, 8 de agosto



7h às 13h – 2º Encontro de Bacamarteiros de São José do Belmonte (Praça Pires Ribeiro e Estádio O Carvalhão)

A partir das 17h – Projeto Tô na Feira

Praça Sá Moraes

16h – Competição de bolos e doces com catolé

18h – Apresentação das artistas da Política Nacional Aldir Blanc

20h30 – Monique D'Ângelo convida Natália Gomes, Poetiza e Dayane Rocha

23h – Bia Marinho convida Nataly Celina

1h30 – Gabi Cysneiros

Domingo, 9 de agosto

Sítio Histórico da Pedra do Reino

8h – Missa em homenagem aos 12 anos de encantamento de Ariano Suassuna, com participação do Coral Renascer

Praça Sá Moraes

15h – Oficina de Percussão para Pais, com Cacá Malaquias

16h – Islan

17h30 – Anchieta Dali

19h – Os Três da Poesia

20h30 – Os Pernambuquês



SERVIÇO

II Festival Viva Ariano

Quando: Sexta (7) a domingo (9)

Onde: São José do Belmonte-PE

Entrada gratuita

Mais informações: @acpedradoreino

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