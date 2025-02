A- A+

são joão Festival Viva Garanhuns 2025 divulga programação gratuita entre os dias 1º a 4 de maio; confira O Viva Garanhuns abre o ciclo junino da cidade agrestina, com atrações como Geraldinho Lins, Mastruz com Leite, Magníficos e Solange Almeida

Nesta terça-feira (4), a Prefeitura de Garanhuns divulgou a programação do Festival Viva Garanhuns 2025, que acontece entre os dias 1º a 4 de maio em Garanhuns, município do Agreste de Pernambuco, e marca o ciclo junino da cidade.



O legado do cantor e compositor garanhuense José Domingos de Morais, Dominguinhos, será homenageado pela festividade.

O Viva Garanhuns 2025 oferece uma programação gratuita e diversificada, com apresentações que vão desde os ritmos mais tradicionais do São João, como o forró pé de serra e o xote, até novos artistas que ingressam a cena musical do forró brasileiro.

As apresentações se dividirão em dois polos: a Praça Mestre Dominguinhos e o Parque Euclides Dourado. Entre os artistas confirmados: Geraldinho Lins, Limão com Mel, Mastruz com Leite, Tarcísio do Acordeon e Magníficos.

Confira a programação do Viva Garanhuns 2025

Praça Mestre Dominguinhos

Quinta-feira (01/05)

Mariana Aydar e Mestrinho

Jorge de Altinho

Raí Saia Sodada

Sexta-feira (02/05)

Magníficos

Limão com Mel

Mastruz com Leite

Sábado (03/05)

Waldonys

Santanna

Falamansa

Solange Almeida

Domingo (04/05)

Eliane

Taty Girl

Tarcísio do Acordeon

Parque Euclides Dourado

Sexta-feira (02/05)

Geraldinho Lins



Sábado (03/05)

Assisão



Domingo (04/05)

Gatinha Manhosa

