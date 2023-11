A- A+

CULTURA Festival Viva UPE 2023 reúne novos artistas, nesta quinta-feira (9), na Escola Politécnica Foram selecionados seis músicos com canções autorais, que concorrem a premiações

A Escola Politécnica de Pernambuco (POLI) sedia, nesta quinta-feira (9), a partir das 17h, o Festival Viva UPE 2023. Com entrada gratuita e transmissão pelo YouTube, a programação reúne apresentações musicais.

Promovido pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade de Pernambuco (PROEC/UPE), o evento dá a oportunidade de novos artistas apresentarem seus trabalhos. Foram selecionados, por meio de edital, seis artistas, que concorrem a premiações com canções autorais.

As músicas concorrentes estão disponíveis no canal da UPE no YouTube para votação. Os três primeiros colocados receberão um instrumento musical e certificado oficial de participação.



A programação do festival traz os artistas selecionados e outros convidados, vindos tanto da universidade quanto de fora dela. A proposta do evento é, além de apoiar e incentivar a expressão artística, usar o espaço da instituição de ensino para integrar estudantes, professores, funcionários e a comunidade local através da cultura.



Confira os artistas selecionados e suas canções:

Alex Abreu – Roda de Fogo (Gente fina)

Dinho Negaba – Voando Nessa Tela Azul

Fluno – Carnaval

Loopy Neves – Inteira até o fim

Loopy Neves – Se eu Puder

Rafaela Snas – Eu e minha bagunça

Nyala – Perto de mim

