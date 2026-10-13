A- A+

SOLTANDO A VOZ Festival Voz Camará seleciona novos talentos da música; inscrições vão até sábado (17) A sexta edição do evento distribuirá R$ 5 mil em prêmios e terá final em dezembro

Artistas da voz que desejam conquistar espaço na cena musical pernambucana têm mais uma oportunidade de chegar ao Festival Voz Camará.

A sexta edição do evento, realizado em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife, recebe inscrições até este sábado (17), pela plataforma Even3. A seleção é voltada a cantores e intérpretes com idade mínima de 18 anos.

A competição oferece premiações de R$ 3,5 mil ao primeiro colocado, R$ 1 mil ao segundo e R$ 500 ao terceiro.

Criado para dar visibilidade a novos artistas, o festival adotou, em 2026, um formato com três rodadas de avaliação, distribuídas ao longo do processo seletivo, para ampliar as possibilidades de participação de músicos de diferentes localidades e percursos.

Depois das escutas iniciais, a disputa avança para as fases eliminatória, semifinal e final. A decisão será realizada em 13 de dezembro, no Cine Teatro Bianor Mendonça Monteiro, com 14 concorrentes: 12 escolhidos pelo júri e outros dois definidos por votação popular.

Mais oportunidades para artistas

A ampliação das etapas de escuta é uma das novidades desta edição. A proposta é diversificar o alcance da seleção e permitir que mais vozes cheguem à avaliação. Segundo Tony Farias, fundador e idealizador do evento, a iniciativa mantém o compromisso de abrir espaço para novos nomes da música.

“O Voz Camará nasceu com o propósito de revelar talentos e abrir caminhos para novos artistas. Ao longo desses seis anos, acompanhamos diferentes vozes e trajetórias que encontraram no festival uma oportunidade de mostrar seu trabalho. Este ano, trouxemos a novidade de ampliar esse alcance, possibilitando que mais artistas possam chegar ao festival e apresentar seu trabalho, fortalecendo a música pernambucana”, afirma.

A programação de 2026 tem apoio da Prefeitura de Camaragibe e do Cemevet Camaragibe – Centro Médico Veterinário.

Caminho até a final

Encerradas as inscrições neste sábado (17), a terceira rodada de escuta será realizada no dia seguinte. O calendário segue em 1º de novembro, com a eliminatória, que definirá 46 participantes. Em 22 de novembro, a semifinal reduzirá o grupo a 26 vozes. A última apresentação, em dezembro, reunirá os 14 finalistas.

Além da avaliação dos jurados, a participação do público terá peso na composição do grupo que chega à decisão: duas vagas serão preenchidas por meio de votação popular.

Homenagem a Call Quintal

A programação também destaca a memória musical do município. Em 9 de novembro, Camaragibe celebra o Dia Voz Camará, data incluída no calendário oficial por lei municipal aprovada em agosto de 2025. A cada ano, a ocasião reconhece a contribuição de um artista para a cultura local.

O homenageado de 2026 é Ricardo Correia dos Santos, o Call Quintal, músico, compositor e instrumentista nascido e criado na cidade. Ele começou a trajetória musical aos 16 anos e tem no banjo e no cavaco instrumentos marcantes de sua atuação. Ao longo da carreira, integrou grupos de samba e pagode, entre eles o Quintal do Samba, do qual participou durante 14 anos.

Acessibilidade e solidariedade

O Voz Camará também prevê medidas para tornar as atividades presenciais mais acessíveis. Entre os recursos anunciados estão interpretação em Libras, audiodescrição, áreas reservadas para pessoas com deficiência, sanitários adaptados e orientação da equipe para receber o público.

Outra iniciativa prevista para as etapas presenciais é a arrecadação de alimentos. Os donativos serão encaminhados posteriormente a famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social.



SERVIÇO

Festival Voz Camará 2026 - 6ª temporada

Inscrições: até 17 de outubro, pela plataforma Even3

Quem pode participar: pessoas com 18 anos ou mais

Informações: @vozcamaraoficial / (81) 98274-3376

Veja também