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ESPETÁCULO Com show da cantora japonesa Sayuri Hirata, Festiva Yasumi celebra cultura pop asiática no Recife Evento gratuito ocorre de sexta-feira (16) a domingo (18), no Shopping Boa Vista, com mais de 30 atrações

O Festival Yasumi chega à terceira edição entre esta sexta-feira (16) e domingo (18), no Shopping Boa Vista, no Centro do Recife, com entrada gratuita e mais de 30 atrações dedicadas à cultura pop asiática.

Realizado pela Cidadão Kelmer Produções, com o selo Power-Kon Festival Geek, o evento terá como destaque a apresentação da cantora japonesa Sayuri Hirata, neste sábado (17), às 15h.

A programação ocorre nos três dias das 11h às 21h e reúne apresentações musicais, performances de K-pop, tambores japoneses, competições de cosplay, karaokê e atividades relacionadas a animes e games.

A edição também celebra os nove anos de trajetória do Power-Kon, iniciativa ligada à realização de eventos de cultura geek e asiática em Pernambuco.

Um dos destaques do festival é o Sayuri Hirata Anime Show, apresentação em que a artista japonesa interpreta músicas associadas a animações de diferentes épocas.

O repertório reúne trilhas sonoras que marcaram gerações de fãs e canções mais recentes, aproximando públicos de diferentes idades. Sayuri atua nos segmentos de anisong, termo utilizado para músicas relacionadas a animes, e J-pop, gênero da música pop japonesa.

A cantora integrou o trio ROYS, ligado à Universal Music Japan, e venceu o Yamaha Music Revolution em 2007. Segundo o produtor do evento, Kelmer Luciano, a proposta é reunir diferentes manifestações da cultura pop asiática e oferecer um espaço de encontro para admiradores dessas expressões.

“O Festival Yasumi chega à terceira edição com a proposta de reunir diferentes manifestações da cultura pop asiática, da música aos animes, passando pelo K-pop, cosplay e games”, afirmou.

Programação

A música sul-coreana estará representada pelo grupo Fasterz, com uma apresentação de BTS Cover, inspirada no repertório e nas performances do grupo BTS.

A agenda também inclui Psy Cover, atração nacional vinda de São Paulo, além de outras apresentações de K-pop ao longo dos três dias. A programação conta ainda com o REN Taiko, que apresenta os tradicionais tambores japoneses.

Conhecido como taiko, esse tipo de percussão combina ritmo, intensidade sonora e movimentos corporais, integrando diferentes manifestações musicais da cultura japonesa. Entre as atividades previstas estão competições de cosplay, karaokê e experiências relacionadas a games e animes.

Com atrações musicais e atividades interativas, o festival busca contemplar diferentes interesses ligados ao entretenimento asiático. A programação atende tanto aos fãs que acompanham essas manifestações quanto ao público interessado em conhecer melhor esse universo cultural.

Serviço:

3º Festival Yasumi – Festival da Cultura Pop Asiática

Data: 16, 17 e 18 de outubro

Horário: 11h às 21h

Local: Shopping Boa Vista

Entrada: Totalmente gratuita

Produção: Cidadão Kelmer Produções, com o selo Power-Kon Festival Geek.

Endereço: Rua do Giriquiti, 48 - Boa Vista, Recife

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