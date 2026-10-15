Com show da cantora japonesa Sayuri Hirata, Festiva Yasumi celebra cultura pop asiática no Recife
Evento gratuito ocorre de sexta-feira (16) a domingo (18), no Shopping Boa Vista, com mais de 30 atrações
O Festival Yasumi chega à terceira edição entre esta sexta-feira (16) e domingo (18), no Shopping Boa Vista, no Centro do Recife, com entrada gratuita e mais de 30 atrações dedicadas à cultura pop asiática.
Realizado pela Cidadão Kelmer Produções, com o selo Power-Kon Festival Geek, o evento terá como destaque a apresentação da cantora japonesa Sayuri Hirata, neste sábado (17), às 15h.
A programação ocorre nos três dias das 11h às 21h e reúne apresentações musicais, performances de K-pop, tambores japoneses, competições de cosplay, karaokê e atividades relacionadas a animes e games.
A edição também celebra os nove anos de trajetória do Power-Kon, iniciativa ligada à realização de eventos de cultura geek e asiática em Pernambuco.
Um dos destaques do festival é o Sayuri Hirata Anime Show, apresentação em que a artista japonesa interpreta músicas associadas a animações de diferentes épocas.
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O repertório reúne trilhas sonoras que marcaram gerações de fãs e canções mais recentes, aproximando públicos de diferentes idades. Sayuri atua nos segmentos de anisong, termo utilizado para músicas relacionadas a animes, e J-pop, gênero da música pop japonesa.
A cantora integrou o trio ROYS, ligado à Universal Music Japan, e venceu o Yamaha Music Revolution em 2007. Segundo o produtor do evento, Kelmer Luciano, a proposta é reunir diferentes manifestações da cultura pop asiática e oferecer um espaço de encontro para admiradores dessas expressões.
“O Festival Yasumi chega à terceira edição com a proposta de reunir diferentes manifestações da cultura pop asiática, da música aos animes, passando pelo K-pop, cosplay e games”, afirmou.
Programação
A música sul-coreana estará representada pelo grupo Fasterz, com uma apresentação de BTS Cover, inspirada no repertório e nas performances do grupo BTS.
A agenda também inclui Psy Cover, atração nacional vinda de São Paulo, além de outras apresentações de K-pop ao longo dos três dias. A programação conta ainda com o REN Taiko, que apresenta os tradicionais tambores japoneses.
Conhecido como taiko, esse tipo de percussão combina ritmo, intensidade sonora e movimentos corporais, integrando diferentes manifestações musicais da cultura japonesa. Entre as atividades previstas estão competições de cosplay, karaokê e experiências relacionadas a games e animes.
Com atrações musicais e atividades interativas, o festival busca contemplar diferentes interesses ligados ao entretenimento asiático. A programação atende tanto aos fãs que acompanham essas manifestações quanto ao público interessado em conhecer melhor esse universo cultural.
Serviço:
3º Festival Yasumi – Festival da Cultura Pop Asiática
- Data: 16, 17 e 18 de outubro
- Horário: 11h às 21h
- Local: Shopping Boa Vista
- Entrada: Totalmente gratuita
- Produção: Cidadão Kelmer Produções, com o selo Power-Kon Festival Geek.
- Endereço: Rua do Giriquiti, 48 - Boa Vista, Recife