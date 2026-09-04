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MARINA PARK Festival Zepelim 2026 reúne Marina Sena, BaianaSystem e Duda Beat em Fortaleza Quinta edição do evento acontece em novembro e terá mais de 13 horas de programação musical

O Festival Zepelim chega à quinta edição com programação que reúne diferentes vertentes da música brasileira.



O evento será realizado em 21 de novembro, a partir das 15h, no Marina Park, em Fortaleza (CE), e terá mais de 13 horas de shows e atividades.

O line-up tem Marina Sena, BaianaSystem, Duda Beat, Gaby Amarantos, Gilsons, Duquesa, Carol Biazin e Julia Mestre entre as principais atrações.



O Poesia Acústica também participa da programação trazendo a estreia da turnê comemorativa de seus 10 anos.



O festival ainda inclui o projeto tributo "Belchior 80 com Cor dos Olhos" com participação de Mateus Fazeno Rock e Vannick Belchior.

O FESTIVAL

Criado em 2022, em Fortaleza, o Zepelim já passou por quatro edições no Marina Park.



Ao longo desse período, o festival recebeu artistas como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Alceu Valença, Seu Jorge, Pabllo Vittar, Planet Hemp, Baco Exu do Blues, Luísa Sonza, João Gomes, Criolo, Xamã, entre outros.

Em 2026 a programação volta a concentrar a agenda em um único dia. Além dos shows, o festival contará com atividades em gastronomia, arte, cultura e economia criativa.



A edição deste ano também terá transmissão gratuita para todo o País pelo canal Sua Música, no YouTube, incluindo bastidores.

Os ingressos custam a partir de R$ 200, disponíveis na plataforma Ingresse e na Loja Parko (Iguatemi Fortaleza), no Casarão Elabore (RioMar Fortaleza), no Studio Orla (Aldeota/Fortaleza), na Tangerine Óculos (Aldeota, Benfica e Shopping Riomar Kennedy/Fortaleza).

Serviço

Festival Zepelim 2026

Quando: 21 de novembro

Onde: Marina Park Hotel (Praia de Iracema) – Av. Presidente Castelo Branco, 400, Moura Brasil, Fortaleza/CE

A partir de R$ 200, via Ingresse e na Loja Parko (Iguatemi Fortaleza), Casarão Elabore (RioMar Fortaleza), Studio Orla (Aldeota/Fortaleza), Tangerine Óculos (Aldeota, Benfica e Shopping Riomar Kennedy/Fortaleza)

Informações: @festivalzepelim



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