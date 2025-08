Feteag 2025 seleciona espetáculos pernambucanos para a Mostra PE; veja como se inscrever

A- A+

O Feteag 2025 - Festival de Teatro do Agreste abre as inscrições para a Mostra PE, que selecionará espetáculos pernambucanos. As propostas de grupos e artistas locais podem ser enviadas de 1º a 15 de agosto, através de formulário disponibilizado no Instagram do evento.

A Mostra PE contempla trabalhos de linguagens como teatro, dança, circo e performance, com tempo de duração entre 40 e 80 minutos. Compondo a 34ª edição do festival, as obras selecionadas serão apresentadas entre 20 e 24 de outubro.

Os espetáculos escolhidos para a mostra receberão um cachê de R$ 5 mil, além de apoio de divulgação. Eles subirão ao palco do Teatro Rui Limeira Rosal, no Sesc Caruaru.



Além das produções pernambucanas, atrações da França, de países africanos, da América do Sul e de outros estados brasileiros devem integrar a programação do festival neste ano. O evento conta com incentivo do Funcultura.

Realizado pelo Teatro Experimental de Arte (TEA), o Feteag nasceu em 1981, sendo o mais antigo festival de artes cênicas em atividade em Pernambuco. Durante mais de 40 anos, mais de mil trabalhos já passaram pelo evento, reunindo um público superior a 200 mil pessoas.



*Com informações da assessoria de imprensa.

