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TEATRO Feteag 2026 celebra 45 anos com circulação de espetáculos no Recife e Agreste pernambucano Festival, que promove também ações de formação e outras atividades, segue até 31 de outubro

Há 45 anos era concebido o Festival de Teatro do Agreste em Caruaru (Feteag), com vocação formativa, aproximando jovens estudantes do universo teatral e fortalecendo a produção em palcos Pernambuco afora.

Na edição de 2026, que segue até 31 de outubro, Caruaru e Recife recebem espetáculos, ações formativas, intercâmbios artísticos e a primeira "Caruaru Conectada - Rodada de Negócios", iniciativa voltada à circulação e à profissionalização da produção artística do Nordeste.



Na programação, o propósito do festival segue fortalecendo a cena dentro e fora dos palcos, em movimentos que enaltecem o fazer artístico circulante de todas as edições do Feteag.

"Estamos fazendo esse movimento desde 2010, quando trouxemos ‘Kelbilim, o cão da divindade’, do Lume (SP), e montamos um coro local para a peça. Também fizemos com ‘Batucada’, do Piauí, em 2018, e ‘Gala’, de Jérôme, em 2021", conta Fabio Pascoal, idealizador, produtor e curador do Feteag.

Literatura

Durante o festival também serão lançadas obras que resgatam memórias da comunidade LGBTQIAPN+, uma dela é "Lantejoulas no Mangue", de Márcio Bastos, que resgata a história do grupo de teatro Vivencial.



Já "Copi: a desmesura de uma vida meteórica", de Renata Pimentel, fala sobre o escritor, dramaturgo e quadrinista argentino - a obra, aliás, estará à venda no festival. E obra de Márcio Bastos será lançado em 16 de outubro no Lycio Neves, em Caruaru.

Mostras de espetáculos

Para a edição 2026 do festival - criado em 1981 pelo Teatro Experimental de Arte (TEA) - serão exibidas as mostras Argemiro Pascoal, A Mostra PE, a anteriormente denominada Mostra Infantil, agora Mostra Erenice Lisboa e a Mostra Respira de Música Autoral.

Formação e intercâmbio

Até este domingo, 11 de outubro, o Teatro Lycio Neves recebe oficinas de Interpretação, Dramaturgia, Direção e Produção, além de outras experiências formativas, como a oficina Cine-Corpografia, a Corpo Imagem – Oficina de fotografia e experimentação corporal e ações de intercâmbio artístico envolvendo a Selvática Produções, de Curitiba.



Programação

Quinta-feira, 15 de outubro

A partir das 20h no Teatro Hermilo Borba Filho, será apresentado “Josefina”, uma peça-rato, novo espetáculo do Cangaias. A montagem fecha uma trilogia inspirada na obra do escritor Franz Kafka e leva o público a uma encruzilhada onde a literatura clássica encontra as ruas da Região Metropolitana de Fortaleza. O trabalho surge de uma pesquisa desenvolvida por meio do 13º Laboratório de Criação Teatral da Porto Iracema das Artes.

Sexta-feira, 16 de outubro

Às 20h, “Mimosa", performance de Flávia Pinheiro, será apresentada no Teatro Rui Limeira Rosa, em Caruaru. O espetáculo é um experimento em performance que emerge de um vínculo com a Mimosa pudica, planta conhecida também como malícia-de-mulher que fecha suas folhas ao toque como mecanismo de defesa, fingindo-se de morta. A performance investiga justamente os processos de nomeação, classificação, extração e conquista colonial que produziram formas de conhecimento e hierarquias sobre o mundo vegetal.

Domingo, 18 de outubro

O espetáculo “Obaque” emerge da fisicalidade das Danças Urbanas, principalmente da House Dance, e de suas intersecções com a dança contemporânea para instaurar uma dramaturgia em que o corpo periférico pensa a queda, o chão e a possibilidade de reinvenção. “Obaque” será encenado às 19h no Teatro Rui Limeira Rosal, em Caruaru.

Sábado, 24 de outubro

A performance de dança "From This Comes" (Disso vem) de Valentina Parravicini se apresentará no teatro Lycio Neves, em Caruaru. O espetáculo propõe uma coleção de fragmentos e relações, procurando entender como avançar quando tudo aquilo que nos constitui está em movimento.

Dias 20 e 29 de outubro

Um pequeno cabaré do sul do mundo, longe de circuitos de fama e glamour, onde cinco artistas insistem no improvável e na aventura da criação, entre afetos, quedas, desejos, canções, risadas e voos. Esta é a história de Cabaré da Vida Pequena, produção teatral da Cia. Rústica, com direção de Patrícia Fagundes, que será encenada no Teatro Lycio Neves.

A programação completa do Festival de Teatro do Agreste - realizado pelo Teatro Experimental de Arte e Ministério da Cultural, com fomento da Secretaria de Cultura de Pernambuco através do Funcultura, apoio do Programa Nacional Aldir Blanc Caruaru, do Hub Porto Dragão do Mar/ Porto Iracema das Artes e da Embaixada da França no Brasil - pode ser consultada no site e redes sociais do festival, respectivamente: www.feteag.com.br e @feteag



SERVIÇO

36ª Edição do Festival de Teatro do Agreste (Feteag 2026)

Quando: até 31 de outubro

Onde: Caruaru e Recife

Informações: @feteag | www.feteag.com.br

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