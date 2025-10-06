Feteag anuncia programação de espetáculos nacionais e internacionais; confira

A- A+

A 34ª edição do Festival de Teatro do Agreste (Feteag) ocorre desta quinta-feira (7) até 26 de outubro, em Caruaru e no Recife. São 21 espetáculos na programação, incluindo internacionais, vindos da França, Argentina, Chile, Camarões, Burkina Faso e Guadalupe.



Realizado pelo Teatro Experimental de Arte (TEA), o Feteag é o mais antigo festival de artes cênicas em atividade em Pernambuco. Neste ano, a abertura fica por conta do espetáculo de dança “À mon seul désir (Ao meu único desejo)”, da coreógrafa francesa Gaëlle Bourges.

A apresentação integra a Mostra Argemiro Pascoal, nomeada em homenagem a um dos fundadores do TEA, e é também uma das ações que fazem parte da Temporada França-Brasil 2025. Outras produções de companhias francófonas poderão ser vistas em Caruaru.



Entre os intercâmbios com a América do Sul, “La Cocina Pública (A Cozinha Pública)”, do grupo chileno Teatro Container, será encenado no Assentamento Normandia, em Caruaru. Títulos brasileiros também estão em destaque, como “Édipo REC”, dos pernambucanos no Magiluth, e “Fábulas de nossas fúrias”, da potiguar Cia de Atores à Deriva.

Com curadoria assinada por Vika Schabbach e Igor Lopes, a Mostra PE conta com trabalhos locais, escolhidos entre 57 inscritos. Foram selecionadas as obras “Itaêotá”, do Grupo Totem; “Circo Godot”, da Cia Circo Godot de Teatro; “Se eu fosse Malcolm?”, de Eron Villar e DJ Vibra; “Tempo de vagalume”, de Joesile Cordeiro; e “Bolor”, de Gabi Holanda, Guilherme Allain e Isabela Severi.

Já a Mostra Erenice Lisboa é direcionada, prioritariamente, para alunos da rede pública de ensino de Caruaru, apresentando o espetáculo “O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola, do Paraná.

Outras linguagens artísticas também fazem parte da programação, incluindo o show “Inquieta”, de Larissa Lisboa, com a participação de Gabi da Pele Preta, no dia 25 de outubro, no Teatro Lycio Neves.

Programação de espetáculos do Feteag 2025:



09 e 10/10:

“À mon seul désir (Ao meu único desejo)”, de Gaëlle Bourges (França)

Local: Teatro Luiz Mendonça (Recife)

Horário: 20h



15/10:

“Dancemos... que o mundo se acaba!”, de BiNeural-MonoKultur (Argentina)

Local: Estação Ferroviária de Caruaru

Horário: 19h



“Édipo REC”, do Grupo Magiluth (PE)

Local: Teatro Lycio Neves (Caruaru)

Horário: 20h

16/10:

“Fábulas de nossas fúrias”, de Cia de Atores à Deriva (RN)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 20h



17/10:

“NEVA”, de Marianne Consentino (PE)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 20h



18 e 19/10:

“Sonho de uma noite de verão”, da Trupe Ave Lola (PR)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 17h



“A Cozinha Pública (La Cocina Pública)”, Teatro Container (Chile)

Local: Centro de Formação Paulo Freire (Assentamento Normandia)

Horário: 17h



20/10:

“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 9h



“Itaêotá”, do Grupo Totem (PE)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 19h



“Cacuvar”, da MANADA Teatro (CE)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 21h



21/10:

“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 9h



“Circo Godot”, da Cia. Circo Godot de Teatro (PE)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 19h



“Aquelas - uma dieta para caber no mundo”, do MANADA Teatro (CE)

Local: Teatro Lycio Neves - Caruaru/PE

Horário: 21h



22/10:

“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 9h



“Se eu fosse Malcolm?”, de Eron Villar & DJ Vibra (PE)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 19h



“Le Quai de Ouistreham (O cais de Ouistreham)”, da Compagnie la Résolue (França)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 21h



23/10:

“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 9h



“Tempo de vagalume”, de Joesile Cordeiro (PE)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 19h



“A Verdade Vencerá/LULA (La Vérité vaincra/LULA)”, de Gilles Pastor – KastôrAgile (França)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 21h



24/10:

“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 9h



“Bolor”, de Gabi Holanda, Guilherme Allain e Isabela Severi (PE)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 19h



“Les Sans (Os sem)”, de Les Récréâtrales-ELAN (Burkina Faso)

Local: Teatro Lycio Neves - Caruaru/PE

Horário: 21h



25/10:

“L’Opéra du villageois (A ópera do camponês)”, da Compagnie Zora Snake (Camarões)

Local: Estação Ferroviária de Caruaru

Horário: 17h



“Corpos”, da Cie Mangrove (Guadalupe/Brasil)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 19h



[Música] “Inquieta”, de Larissa Lisboa, com a participação de Gabi da Pele Preta (PE)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 21h



26/10:

“À un endroit du début (Em algum lugar no início)”, de Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal/França)

Local: Teatro de Santa Isabel

Horário: 19h



*Com informações da assessoria de imprensa.

