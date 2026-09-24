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SAÚDE Fibrilação atrial: entenda o problema que afetou o coração de Lionel Richie Condição atinge de 2% a 4% da população mundial

O cantor americano Lionel Richie, de 77 anos, precisou ser internado em agosto deste ano para realizar um procedimento devido ao diagnóstico de fibrilação atrial, uma alteração no ritmo dos batimentos cardíacos.

O que é fibrilação atrial?

A fibrilação atrial é o tipo mais comum de arritmia cardíaca, quadro que provoca irregularidades nos batimentos cardíacos, atingindo de 2% a 4% da população mundial. Em pacientes de maior risco, como idosos, pode causar quadros graves, como um acidente vascular cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame, e insuficiência cardíaca, segundo informações do Hospital Nove de Julho.

De acordo com informações da Rede D’Or, o diagnóstico afeta as câmaras superiores do coração, chamadas de átrios, que recebem o sangue do corpo pelas veias e o direciona para os ventrículos, que por sua vez o enviam de volta para o organismo.

A fibrilação atrial, no entanto, altera o ritmo de contração dos átrios, levando parte do sangue a não fluir corretamente pelo órgão e pelo corpo. Com isso, ele pode estagnar em alguns momentos e levar ao risco de se formar um coágulo. Esses coágulos podem viajar pela corrente sanguínea e obstruir uma artéria – o que quando ocorre no cérebro caracteriza o derrame.





A doença é mais comum acima de 65 anos, mas outros fatores de risco são o paciente ter hipertensão arterial, histórico de infarto, hipertireoidismo, doenças preexistentes das válvulas do coração, diabetes, obesidade ou fazer consumo excessivo de álcool.

O baixo nível de oxigênio no sangue também pode causar a fibrilação atrial. E um dos fatores que levam à redução do oxigênio na corrente sanguínea é justamente a altitude, já que o ar fica menos denso em locais mais elevados pela redução da pressão atmosférica.

Principais sintomas

Os principais sinais de alerta da fibrilação atrial são:

Palpitação: A pessoa sente que os seus batimentos cardíacos estão irregulares, o que pode causar desconforto

Dor no peito: É possível que a pessoa sinta dores no peito por conta do ritmo irregular dos batimentos cardíacos

Cansaço: Atividades que faziam parte da rotina passam a causar muito cansaço, fazendo com que a pessoa sinta dificuldades de executá-la

Tontura: Por conta na alteração dos batimentos cardíacos, a pessoa pode sentir uma tontura ao se levantar

Visão turva: Algumas vezes, associado à tontura, a pessoa pode ficar com a visão turva por alguns instantes

Suor em excesso: Quem tem algum tipo de arritmia pode ter crises de sudorese

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