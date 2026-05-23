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CELEBRIDADES 'Ficar cabeluda' e barba rala: o que levou Nicole Bahls, Xuxa e mais famosos ao transplante capilar Celebridades chamaram a atenção ao comentar sobre o procedimento nas redes

Nicole Bahls entrou na lista de famosos que se submeteram a um transplante capilar. E a modelo fez por um motivo específico: para “ficar muito mais feliz e mais cabeluda”, disse ao compartilhar momentos do procedimento.

Antes, famosos como Xuxa, Zezé Di Camargo, Diogo Nogueira e Malvino Salvador já haviam chamado atenção ao revelar a realização do processo e os motivos por trás da decisão, que vão desde o tratamento da alopecia até o desejo de aumentar o volume dos cabelos ou corrigir falhas na barba. Os resultados já são vistos por aí.

“Vai ficar com o rosto mais feminino, poder fazer vários rabos de cavalo, penteados. Com certeza, daqui a cinco meses, vou ficar muito mais feliz e mais cabeluda”, disse Nicole. “O que me incomodava muito no meu trabalho, às vezes, preciso fazer penteado, rabo de cavalo e não me sentia a vontade, porque parecia que a testa estava um pouco grande.”

Xuxa também passou por um procedimento semelhante. A Rainha dos Baixinhos tem alopecia androgenética, conforme revelou em uma entrevista a Ana Maria Braga, no “Mais você”, em abril do ano passado, pouco após o processo.

Já Diogo Nogueira realizou o transplante capilar em 2022. Três anos depois, o cirurgião plástico Tony Ruston, especializado em transplante capilar, detalhou o tratamento a longo prazo pelo cantor. “O caso do Diogo era bem desafiador. Primeiramente porque o hailine (linha do cabelo) estava muito baixo, inestético e sem densidade. A angulação dos fios estava equivocada e haviam muitas irregularidades de superfície”, disse o médico.

Os irmãos Zezé Di Camargo e Luciano também realizaram o procedimento. “Tive três Covid e meu cabelo ficou muito ralo em cima. Como eu tenho muito cabelo ainda, fiz um preenchimento. Tem gente especulando: ‘Zezé está careca’. Eu nunca fui careca, gente. Estava raleando o cabelo. Pela idade e Covid... Não tem nada de calvície ainda. Se tivesse, ia assumir. Apenas fiz um preenchimento”, explicou o cantor.

“Não estava careca ainda, mas estava caminhando para ficar”, afirmou.

Eliezer foi outro a entrar na lista dos que se submeteram ao transplante capilar, realizando ainda um procedimento na barba. O ex-BBB foi até Fortaleza para fazer o procedimento, na clínica escolhida e indicada por Wesley Safadão, que passou pelo mesmo procedimento no ano passado.

“Sempre fui muito desleixado. A única coisa que eu tinha muito apreço no meu visual era meu cabelo. Mas no Big Brother minha ansiedade foi lá em cima e a minhas espinhas saem muito de acordo com o meu psicológico. É relacionado”, disse ele à época. “O doutor me viu no BBB. Ele viu a minha falha da barba e escutou uma conversa sobre a minha vontade de ter barba. Um mês depois de sair do reality, achei uma mensagem dele se apresentando, perguntando se eu tinha vontade de fazer.”

Malvino Salvador se submeteu ao transplante capilar dois anos atrás para cobrir as entradas em sua cabeça. Meses depois, o ator acabou se tornando sócio da clínica que o tratou.

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