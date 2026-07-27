A- A+

FAMOSOS "Ficava sem conseguir respirar": João Gomes detalha sintomas intensos da influenza O artista seguirá em repouso nos próximos dias até estar completamente restabelecido

João Gomes usou as redes sociais para tranquilizar os fãs após ser internado com influenza, no Recife. Em um vídeo publicado no domingo, 26, o cantor revelou que já apresenta sinais de melhora, mas ainda segue em recuperação e precisou cancelar compromissos profissionais por causa da doença.

Durante o relato, o artista descreveu os sintomas intensos que enfrentou nos últimos dias, incluindo febre de 40°C, crises de sinusite, falta de ar e cansaço extremo. Apesar da evolução do quadro, João afirmou que continuará em repouso e seguindo as orientações médicas antes de retomar a rotina de shows.

Na gravação, João Gomes contou que acordou se sentindo melhor, mas relembrou os momentos mais difíceis enfrentados durante a infecção.

"Hoje acordei melhor, vai aliviando. Era febre de 40 graus. O maior problema foi a sinusite: ficava sem conseguir respirar, me sentindo muito cansado."

Segundo o cantor, as crises de sinusite agravaram o desconforto causado pela influenza, provocando dificuldades para respirar e fortes dores de cabeça durante o período em que esteve internado

Recuperação segue em casa

Embora já tenha recebido autorização médica para realizar caminhadas leves, João explicou que a recuperação ainda exige cuidados. O artista seguirá em repouso nos próximos dias até estar completamente restabelecido.

O diagnóstico fez com que o pernambucano cancelasse apresentações previstas na agenda, priorizando o tratamento e a recuperação da saúde antes de voltar aos palcos.

Apoio da família e alerta sobre vacinação

Ao atualizar os seguidores, João Gomes também agradeceu pelas mensagens de carinho recebidas desde a internação e destacou o apoio da esposa, a influenciadora Ary Mirelle, durante todo o processo de recuperação.

Além disso, o cantor aproveitou o momento para reforçar a importância da vacinação contra a influenza. Segundo ele, a imunização é uma das principais formas de reduzir o risco de complicações causadas pelo vírus e proteger a saúde, especialmente durante os períodos de maior circulação da doença

Agora em recuperação, João afirmou que a melhora tem acontecido de forma gradual e demonstrou confiança de que, em breve, poderá retomar sua agenda de compromissos e reencontrar o público.

Veja também