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Cinema

Ficou de fora? 'Star Wars' ocupa só 7% do espaço em museu de George Lucas que abrirá em Los Angeles

Instituição reúne quadrinhos, ilustrações, arte infantil e obras de nomes como Norman Rockwell, Frida Kahlo e Andy Warhol em prédio de arquitetura futurista

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O prédio, que será aberto ao público no próximo dia 22, foi construído no local de um antigo estacionamento, ao lado da Universidade do Sul da CalifórniaO prédio, que será aberto ao público no próximo dia 22, foi construído no local de um antigo estacionamento, ao lado da Universidade do Sul da Califórnia - Foto: Valerie Macon/AFP

O Museu Lucas de Arte Narrativa abrirá ao público em 22 de setembro, em Los Angeles, com uma proposta incomum para uma instituição dedicada às artes: colocar quadrinhos, ilustrações comerciais, arte infantil e pintura folclórica no mesmo patamar de obras tradicionalmente consagradas pela história da arte.

Criado por George Lucas após a venda da Lucasfilm para a Disney, em 2012, o museu ocupará cerca de 9,3 mil metros quadrados de galerias e reunirá principalmente obras das coleções pessoais do cineasta de 82 anos e de sua mulher, a empresária Mellody Hobson.

Embora “Star Wars” seja uma das principais atrações, a franquia representa apenas 7% do museu, segundo a diretora executiva Tracey Bates. Segundo a Associated Press, a exposição inaugural, “Star Wars in Motion”, terá, entre outras peças, versões de produção do landspeeder de Luke Skywalker e de veículos usados em “O Retorno de Jedi”.

Arte para contar histórias

A maior parte do acervo é dedicada a artistas que, durante décadas, ficaram à margem do circuito tradicional. Entre eles estão Norman Rockwell e Maxfield Parrish, cujas obras ganham salas centrais na instituição. Segundo Bates, Rockwell deve ser visto como um dos grandes narradores visuais de sua época.

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A galeria do artista inclui “O Problema com o Qual Todos Vivemos”, pintura que retrata Ruby Bridges, menina negra de seis anos escoltada por policiais ao entrar, em 1960, em uma escola de Nova Orleans antes destinada apenas a estudantes brancos.

O curador-chefe Ryan Linkof disse à AP que a organização das galerias prioriza as narrativas presentes nas obras, e não divisões rígidas por períodos ou estilos. Essa lógica permite reunir no mesmo museu trabalhos de Frida Kahlo, Diego Rivera e Andy Warhol, além de quadrinhos, mangás, animes e ilustrações de fantasia.

Projetado pelo arquiteto chinês Ma Yansong, o edifício começou a ser construído há oito anos no Exposition Park, próximo à Universidade do Sul da Califórnia, onde Lucas estudou. Com formato que remete a uma nave espacial, a construção foi concebida para parecer, nas palavras do próprio arquiteto, “como uma nuvem ou o topo de uma árvore flutuando acima de você”.

Entre os destaques estão ainda desenhos de “Flash Gordon” e “Buck Rogers”, considerados referências para o universo de “Star Wars”, além de obras ligadas ao imaginário infantil, à ficção científica e à cultura pop — o núcleo que deu origem à coleção de Lucas e, agora, a um museu dedicado a defender a narrativa como uma forma de arte.

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