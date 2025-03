FIG 2025: Prefeitura de Garanhuns anuncia atrações nacionais do Palco Dominguinhos

A- A+

Daqui a quatro meses, acontece o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), no município do Agreste pernambucano. Parte importante da programação pôde ser conhecida na noite desta quarta-feira (12), com o anúncio, pela Prefeitura de Garanhuns, das atrações que se apresentarão no principal polo do festival, o Palco Mestre Dominguinhos.

Neste ano, o Festival de Inverno terá 18 dias de duração. A 33ª edição do FIG será realizada entre os dias 10 e 26 de julho.

No Palco Mestre Dominguinhos, principal polo do FIG, deverão ser realizadas mais de 50 atrações, incluindo artistas nacionais e locais.

Entre as novidades do ano está a abertura do festival com uma noite do brega, ritmo tipicamente pernambucano.

Nas atrações nacionais, alguns dos destaques entre os nomes confirmados pela Prefeitura de Garanhuns são Xamã, Marcelo D2, Matuê, Iza, Vanessa da Mata e Sorriso Maroto.

Essas atrações se juntam aos nomes já divulgados anteriormente, na programação do Palco Mestre Dominguinhos: Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Bruno e Marrone, Hungria, Dilsinho, Sorriso Maroto e Joelma.

Confira as atrações nacionais do Palco Mestre Dominguinhos - FIG 2025:

10 de julho

Conde Só Brega

Priscila Senna

Tayrone



11 de julho

Neiff

Xamã

Matuê

12 de julho

Zeca Baleiro

Marcelo D2

Nação Zumbi

Hungria



13 de julho

Dilsinho

Sorriso Maroto



16 de julho

Aduílio Mendes

Mano Walter

Mari Fernandez

17 de julho

Bruno e Marrone

César Menotti e Fabiano



18 de julho

Elba Ramalho

Alceu Valença

Geraldo Azevedo



19 de julho

Beto Guedes

Jorge Vercillo

Oswaldo Montenegro

Ana Carolina



20 de julho

Art Popular

Jorge Aragão

Mumuzinho



23 de julho

Edu e Maraial

Ávine Vinny

Beto Barbosa

Joelma



24 de julho

Tribo da Periferia

Maneva

Edson Gomes



25 de julho

Kell Smith

Márcia Fellipe

Vanessa da Mata



26 de julho

Arnaldo Antunes

Detonautas

Toni Garrido e Cidade Negra

Iza



Além dos nomes anunciados, outros artistas regionais e locais deverão completar a grade de apresentações do palco principal. Esses nomes serão contratados por meio de Edital Convocatório e deverão ser anunciados em breve pela Prefeitura de Garanhuns.

Veja também